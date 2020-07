Auf dem Parkplatz der Eventhalle an der Rehstr. in Hagen, hat einer der großen Circusse Deutschlands seine Zelte aufgeschlagen. Das Circuszelt, mit einem Fassungsvermögen von über 1.000 Besuchern, ist durch Hygiene und Sicherheitsmaßnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie, auf max. 250 Besucher begrenzt.

Die Show bietet ein Spitzenprogramm mit internationalen Artisten, Showballett und Clownerie. Begleitet wird das Programm von modernem Ton- und Lichtdesgin. (siehe Video)

Powervolle Artistik an den Strapaten, präsentiert vom jungen Sascha. Ruth und Ivano zeigen eine außergewöhnliche Luftnummer an Seidentüchern. Die Tonito Family aus Spanien am Trampolin, mit einer vielseitigen Action Nummer. Das Duo Jarz fesselt die Zuschauer mit ihrer feurigen Tempo-Jonglage. Power-Artisten auf dem dünnen Drahtseil sind die drei Tonitos mit ihrer neuartigen Triple Drahtseil-Darbietung. Die Magic Show war bereits auf großen Varieté- und Showbühnen, Casinos und Fernsehshows zu sehen.

Gerade die Circus-Unternehmen kommen in dieser Zeit kaum über die Runde. Auch sie sind ohne öffentliche Unterstützung, auf zahlreiche Besucher gerade jetzt angewiesen!

Vorstellungen sind in der Woche täglich um 17 Uhr und um 19:30 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Sonntags sind Vorstellungen um 11 Uhr und 14 Uhr.