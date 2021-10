Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) bietet am Mittwoch, 27. Oktober 2021, von 11 Uhr bis 13 Uhr, gemeinsam mit IHK NRW ein Webinar zum Thema „Aufbauhilfe 2021 für Unternehmen – Die Rolle der Gutachter“ an.

Informationen aus erster Hand geben das NRW-Wirtschaftsministerium und die NRW.BANK, über die Chat-Funktion der Videokonferenz-Software haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, Fragen an Experten zum Thema Schadensgutachten zu stellen. Anmeldungen sind möglich unter https://events.sihk.de/gutachterwebinar. Seit dem 17. September können von der Flutkatastrophe betroffene Unternehmen – auch in Ergänzung zu Leistungen der Versicherungen – Mittel aus der NRW-Aufbauhilfe beantragen. Schadensgutachten sind dabei ein zentraler Baustein für die Beantragung der Aufbauhilfen. Die Beratungspraxis der betroffenen Unternehmen in der SIHK zeigt: Noch sind bei der konkreten Ausgestaltung der Schadensgutachten einige Fragen offen, zum Beispiel mit Blick auf den erforderlichen Umfang und Tiefe der Gutachten, die Zusammenarbeit mehrerer Gutachter oder auch das Zusammenwirken von technischem Sachverständigen und Wirtschaftsprüfern oder Steuerberatern.