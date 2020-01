Die Abteilung für Neurologie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke bekommt einen neuen Leitenden Arzt: Dr. med. Sebastian Schimrigk wird im Sommer die Führung der Abteilung übernehmen. Momentan ist Dr. Schimrigk noch Chef der Klinik für Neurologie am Klinikum Lüdenscheid.

„Die neue Aufgabe am Gemeinschaftskrankenhaus reizt mich insbesondere im Hinblick auf die mögliche Kombination einer hochkarätigen Schulmedizin mit den besonderen Aspekten der anthroposophisch orientierten Behandlungsmöglichkeiten. Hier sehe ich sehr positive Synergieeffekte für viele Erkrankungen im neurologischen Spektrum“, so der 55-Jährige. „Auch freue ich mich über die hier bestehende Anbindung an die die Universität Witten/Herdecke. Ein aktiver Austausch in der Lehre und Medizin sorgt für eine gute Ausbildung und Behandlungsqualität", ergänzt Sebastian Schimrigk, der mit seiner Familie seit 1994 in Bochum lebt.

Schimrigk hat in Berlin an der Freien und der Humboldt-Universität studiert und viele Jahre zunächst in Bochum und weitere 13 Jahre im Lehrkrankenhaus der Universität Bonn an den Märkischen Kliniken gearbeitet. Besondere Schwerpunkte des erfahrenen Neurologen sind Schlaganfallerkrankungen, die Behandlung von Patient/innen mit entzündlichen Erkrankungen des zentralen Nervensystems und die Behandlung extrapyramidalmotorischer Erkrankungen und Bewegungsstörungen. Selbstverständlich zählen aber auch epileptische Syndrome sowie periphere Nerven- und Muskelerkrankungen zum Behandlungsspektrum. Spezialambulanzen zur Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose, eine Botox-Sprechstunde sowie eine privatärztliche und kassenärztliche Ambulanz können demnächst angeboten werden.

Die Abteilung für Neurologie ist zentraler Bestandteil des modernen Zentrums für Neuromedizin am Gemeinschaftskrankenhaus. Dort werden Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems behandelt - von der Diagnostik und Therapie bis hin zur Nachsorge und Frührehabilitation. Zehn Fachabteilungen arbeiten interdisziplinär zusammen - das ist in dieser Zusammensetzung einzigartig in Deutschland. Mit mehr als 300 Betten ist das Zentrum eines der größten bundesweit.

Dr. med. Sebastian Schimrigk folgt auf Dr. med. Rajee Subash, die das Gemeinschaftskrankenhaus verlässt.