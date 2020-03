Hagen hält trotz Coronavirus zusammen: Das zeigen die über 100 ehrenamtlichen Helfer, die sich bislang mit Hilfsangeboten bei der Freiwilligenzentrale Hagen gemeldet haben. Jetzt werden vor allem Menschen gesucht, welche die Angebote in Anspruch nehmen möchten.



Das neue Hilfsangebot der Freiwilligenzentrale und der Stadtverwaltung Hagen, das vor knapp zwei Wochen an den Start gegangen ist, läuft gut an. Aktuell stehen über 100 engagierte Hagener bereit, um älteren oder kranken Menschen zu helfen und sie im Alltag zu unterstützen. Die Ehrenamtlichen übernehmen den Einkauf, besorgen Medikamente und Rezepte oder bieten einen telefonischen "Besuchsdienst" gegen das Alleinsein an. Die Freiwilligenzentrale möchte nun mehr Hilfesuchende ermutigen, sich zu melden und die verschiedenen Angebote in Anspruch zu nehmen.

Für alle Hagener, die Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten möchten, steht die Freiwilligenzentrale unter Tel. 02331-1841-70 oder 02331-1841-71 und unter coronahilfe@fzhagen.de zur Verfügung.