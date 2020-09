Einen Parkausweis bequem und einfach von zuhause aus beantragen - so ist ab sofort die Ausnahmegenehmigung der Stadt Hagen für das Anwohnerparken zu bekommen.



Hierbei entfällt der Gang zum Amt, weil der Antrag in drei Schritten über den Link www.hagen.de/ParkausweiseOnline oder unter "Online-Dienste" auf www.hagen.de schnell erledigt werden kann. Der Vorgang läuft vollständig digital ab, kann online bezahlt und der Ausweis selbst ausgedruckt werden. Das Angebot richtet sich an alle Anwohner von ausgewiesenen Parkzonen, die jedes Jahr eine neue Ausnahmegenehmigung brauchen. "Ich freue mich, dass wir im Rahmen der Ausweitung der E-Government-Angebote der Stadt nunmehr ein Angebot bereitstellen können, welches nicht nur 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche für die Bürger verfügbar ist, sondern dass dieser Prozess auch noch vollkommen automatisiert und ohne Eingriff eines Sachbearbeiters erfolgen kann", sagt Christian Lazar, Leiter der städtischen Stabsstelle Digitalisierung. Im ersten Schritt gilt es für den Antragsteller, persönliche Daten wie Name, Adresse und das Kennzeichen des zu parkenden Fahrzeuges in das Online-Antragsformular einzutragen und anschließend in einen virtuellen Warenkorb zu legen. Bestätigt werden muss, dass eine Fahrerlaubnis vorhanden ist. Danach erfolgt im Hintergrund eine sofortige Überprüfung mithilfe des Einwohnermelderegisters, das zeigt, ob Person und Halter des angegebenen Kennzeichens übereinstimmen und sich das Wohnhaus innerhalb der Parkausweiszone befindet. Für den zweiten Schritt sind die anfallenden Gebühren in Höhe von 30,70 Euro per Kreditkarte zu begleichen. Die Ausnahmegenehmigung kann anschließend bereits heruntergeladen und ausgedruckt werden. Damit liegt auch der generierte Bewohnerparkausweis vor. Dieser braucht nur noch ausgeschnitten und gut sichtbar hinter die Frontscheibe des dazu gehörigen Fahrzeugs gelegt zu werden.

Um bei Verlust oder Beschädigung des Ausweises diesen neu auszudrucken, ist zu empfehlen, die heruntergeladene PDF-Datei mit der Ausnahmegenehmigung zu speichern. Ein QR-Code auf dem Parkausweis ermöglicht der Verkehrsüberwachung, die Legitimation des Fahrzeughalters digital zu kontrollieren. "Zum einen entzerrt das unsere Terminvergaben in Corona-Zeiten, insbesondere aber erfolgt eine Erweiterung der angestrebten kontaktlosen Dienstleistungen als Service für die Hagener Bürgerinnen und Bürger", freut sich auch Thomas Lichtenberg, Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen.