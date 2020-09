Schule der Zukunft: Auszeichnung für Christian-Rohlfs Gymnasium

Nun ist das Christian-Rohlfs Gymnasium also neben dem Titel der "Fairtradeschool" (seit 2013) auch noch als "Schule der Zukunft" ausgezeichnet worden. Aber was tut diese Schule der Zukunft, um ihrem Titel alle Ehre zu erweisen?



Von Nele Weinreich, Q1

Das ist neben dem Fairtradeverkauf tatsächlich eine stolze Menge. Während durch die Schülervertretung fleißig die leeren Druckerpatronen gesammelt werden, achtet die gesamte Schulgemeinschaft auf die Sammlung des Altpapiers, sodass es getrennt entsorgt werden kann. Zudem wird der Materialbedarf der neuen Fünftklässler, sowie der 6. und 7. Klässler durch Heftetüten gedeckt, die von ehrenamtlichen Helfern jährlich mit nachhaltig produzierten Produkten gefüllt werden. Die schuleigene Solaranlage und das Pfandflaschensammelprojekt, mit dessen Erlös die Schule ein Projekt in Madagaskar unterstützt, sind ebenfalls zu erwähnen. Des weiteren lassen einige Schülerinnen und Schüler eine "Fridays-for-Future-Gruppe" und die sogenannte "Zukunfts-AG" aufleben und machen sich somit für eine bessere Zukunft unserer Erde stark. Nicht zu vergessen ist die naturbegeisterte Gruppe, die einen vielfältigen Schulgarten am Leben hält. Während also für eine klimafreundliche Schulhofumgebung gesorgt wird, beschäftigt sich die Fairtrade-Gruppe mit einer stetigen Verbesserung der Schule hinsichtlich des Klimas und der Zukunft. Passend dazu fand bereits ein umfangreicher Ausflug zur NUA, Natur -und Umweltschutzakademie NRW, statt, der den Teilnehmern durch zahlreiche Workshops Ideen bezüglich einer klimafreundlichen Schule lieferte. Ausgezeichnet als "Schule der Zukunft" wurde das Christian-Rohlfs-Gymnasium.

Foto: Schule