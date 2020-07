Wegen Modernisierungsarbeiten ist die Sparkassen- Geschäftsstelle Eilpe am Mittwoch, 22. Juli, und die Sparkassen- Geschäftsstelle Emst am Donnerstag, 23. Juli, jeweils in der Zeit von 8 bis 19 Uhr geschlossen. Dies gilt auch für den jeweiligen SB- Bereich.

Die Sparkasse HagenHerdecke bittet ihre Kunden, auf die anderen Geschäftsstellen bzw. SB- Standorte auszuweichen. Dies sind zum Beispiel das Sparkassen-Karree in der Hagener Innenstadt oder die SB- Automaten in Dahl oder in Halden. Am 22. Juli steht auch die Geschäftsstelle Emst bzw. am 23. Juli die Geschäftsstelle Eilpe als Alternative zur Verfügung.