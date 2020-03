Die Sparkasse HagenHerdecke wird auch in der Corona-Krisedie kreditwirtschaftliche Infrastruktur, die Bargeldversorgung und die Zahlungsverkehrsinfrastruktur sicherstellen.

Mit eigenen Vorsichtsmaßnahmen möchte die Sparkasse zusätzlich zur Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus beitragen.

Ab Dienstag 17. März, konzentriert das Kreditinstitut die Grundversorgung mit Finanzdienstleistungen auf die Hauptstellen in Hagen und Herdecke sowie unsere Geschäftsstellen in Boele, Eilpe, Elsey und Haspe. Hierdurch soll die Gefahr einer Ansteckung für alle Beteiligten verringert werden.Zusätzlich ergeben sich so Möglichkeiten für Mitarbeiter, sich ggf. um die Betreuung oder Versorgung ihrer Angehörigen zu kümmern.

Durch das Coronavirus sind vor allem ältere Menschen gefährdet, die gerne unseren Bargeld-Bringservice in Anspruchnehmen. Dieser Service wird eingestellt, um auch so

die Gefahr einer Ansteckung zu verringern.

Die Sparkasse bittet Ihre Kunden, nach Möglichkeit alle Bankgeschäft via Online-Banking, telefonisch über Tel. (02331) 206 0, sowie per Text- oder Video-Chat über dasKunden-Dialog-Center abzuwickeln. Dieser Service steht von

Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr zur

Verfügung. Wer noch keine entsprechende Kontofreischaltung hat, kann diese problemlos telefonisch beantragen.

Die Bargeldversorgung bleibt weiterhin über die flächendeckend zur Verfügung stehenden 62 Geldautomaten gewährleistet.

Alle Maßnahmen gelten bis auf Weiteres.