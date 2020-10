Im Zeitraum von Sonntag, 4. Oktober (22.30 Uhr), bis Freitag, 30. Oktober (4.30 Uhr), ist die Strecke zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Hagen Hauptbahnhof aufgrund von Weichenerneuerungen durch die DB Netz AG gesperrt. Aus diesem Grund entfallen im angegebenen Zeitraum die Fahrten der Linie S 9 von Abellio auf diesem Streckenabschnitt.



Für die ausfallenden Fahrten wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten:

- Wuppertal-Oberbarmen: Oberbarmen Bf. / Rauental

- Wuppertal-Langerfeld: Langerfeld Markt (Bussteig 1)

- Schwelm West: Ersatzhaltestelle „In der Graslake“

- Schwelm: Bussteig 1

- Gevelsberg West: Ersatzhaltestelle „Am Westbahnhof“

- Gevelsberg-Kipp: Ersatzhaltestelle „Heidestr.“

- Gevelsberg Hbf: Bussteig 1

- Gevelsberg-Knapp: Ersatzhaltestelle „Poeten“

- Hagen-Heubing: Bushaltestelle Hagen Heubing Bf

- Hagen-Wehringhausen: Ersatzhaltestelle „Akku Hawker“

- Hagen Hbf: Bahnhofsvorplatz

Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Fahrpläne online

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.