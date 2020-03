In der Volmestadt ist der erste Fall einer Corona-Erkrankung am Sonntagabend bestätigt worden. "Wir haben sofort die Öffentlichkeit informiert und wollen mit unserem besonnenen Vorgehen vor allem deeskalieren", sagte Oberbürgermeister Erik O. Schulz auf einer Pressekonferenz am Montagmorgen im Hagener Rathaus.



Die erkrankte Person ist männlich, mittleren Alters und weist nur leichte Symptome auf. Die Person war mit seiner Familie in Südtirol im Skiurlaub und hat sich in der vergangenen Woche im Gesundheitsamt gemeldet. "Sein Verhalten war sehr verantwortungsbewusst", sagt Dr, Claudia Sommer, Leiterin des Gesundheitsamts, "anhand seiner Schilderungen wären wir gar nicht von einer Erkrankung ausgegangen." Der durchgeführte Test bewies jedoch das Gegenteil.

Der Erkrankte hat sich zuletzt nicht in Hagen aufgehalten und steht zurzeit in seinem Zweitwohnsitz unter Quarantäne. Laut Gesundheitsamt gibt es in Hagen sieben Kontaktpersonen. Da drei davon eine Verbindung zur Waldorfschule in Haspe und den Waldorfkindergärten in Haspe und Delstern haben, bleiben die Einrichtungen vorsorglich heute und morgen geschlossen. In der Zwischenzeit testet das Gesundheitsamt die drei Kontaktpersonen und lässt die Ergebnisse auswerten. Mit einem Ergebnis wird Dienstagabend gerechnet, dann wird ein Krisenstab entscheiden, wie es weitergeht. "Fallen die Ergebnisse negativ aus, können die Einrichtungen am Mittwoch wieder öffnen", sagt Dr. Sommer.

Wo sich die erkrankte Person zurzeit aufhält wollte die Stadtverwaltung aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bekannt geben. Das Gesundheitsamt in seinem Aufenthaltsort sei jedoch informiert und man kümmere sich intensiv herauszufinden, mit welchen Personen der Hagener beruflich in Kontakt getreten ist.

"Es muss sich niemand Sorgen machen!" betont Dr. Claudia Sommer ausdrücklich. Für alle Hagener Bürger besteht keine Gefahr. Das Gesundheitsamt ist für Fragen besorgter Bürger unter der Hotline 02331-2073934 montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 18 Uhr erreichbar.