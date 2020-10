Ressourcen bündeln und die Interessen der Migrantenselbstorganisationen stärker und sichtbarer machen: Diese Ziele möchten die Hagener Migrantenselbstorganisationen in einem Dachnetzwerk vereinen. Um Ideen zur Gründung zu besprechen, organisierte das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Hagen eine zweitägige Klausurtagung im Kultopia, an der insgesamt 29 Vertreter aus 17 verschiedenen Migrantenselbstorganisationen teilnahmen.



Nach einem Vortrag von Dr. Ümüt Kosan, Vorsitzender des Bundesverbandes Netzwerke von Migrantenorganisationen, ging es am zweiten Tag der Klausurtagung konkret um das Dachnetzwerk: Die Vertreter der Migrantenselbstorganisation beschlossen gemeinsam, das Dachnetzwerk bis zur zweiten Jahreshälfte 2021 zu gründen. Dazu bildete sich eine 14-köpfige Arbeitsgruppe, die sich nun im sechswöchigen Rhythmus trifft.

Die Arbeitstreffen sind auch für andere Vertreter der Migrantenselbstorganisationen offen. Interessierte können sich per E-Mail an zeki.boran@stadt-hagen.de wenden. Der gesamte Prozess wird vom städtischen Kommunalen Integrationszentrum organisiert und koordiniert.