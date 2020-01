Am Samstag, dem 18.01.2020, findet in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr an der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld der Tag der offenen Tür statt.An diesem Tag haben interessierte Eltern und ihre Kinder die Möglichkeit, sich ein Bild von den Angeboten der Schule zu machen.

Die Kinder können an kurzen Unterrichtssequenzen im Hauptgebäude der Sekundarschule an der Wahnscheider Straße in Breckerfeld teilnehmen und den Einsatz digitaler Medien im Unterricht erleben. Die Eltern und Viertklässler lernen bei vielfältigen Mitmachaktionen, wie Malen, Basteln, Experimentieren die Fächer, Räume, Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen.

Die Besucherinnen und Besucher können sich über die Angebote der Fachschaften über die fachlichen Inhalte und Materialien in den drei Bildungsgängen der St. Jacobus-Schule informieren. An diesem Tag stellt die Schule besonders das längere gemeinsame Lernen in den Klassen 5/6 sowie den konzeptionell vorgesehenen Wechsel der Kinder in einen der Bildungsgänge Hauptschule, Realschule und Gymnasium vor. Auch das Inklusionskonzept an der Schule wird gerne in persönlichen Gesprächen vorgestellt.

In der Elterncafeteria haben Gäste die Möglichkeit, bei Kaffee, Kuchen und leckeren Waffeln miteinander ins Gespräch zu kommen.

An diesem Samstagvormittag beteiligen sich auch einige Kooperationspartner der Schule, so informiert der Verein „Entwicklungshilfe- Don Bosco“ aus Hagen über die gute Zusammenarbeit mit der St. Jacobus- Schule. Auch der Arbeitskreis- Eine Welt „Wandern für die Andern“ aus Breckerfeld stellt seine Arbeit vor.