Die Enervie Vernetzt GmbH führt ab Montag, dem 2. März 2020, Tiefbauarbeiten in Hagen-Boele im Bereich „Denkmalstraße“ durch. Hintergrund ist die Erneuerung von 400-Volt-Stromleitungen. Zudem wird ein defekter Kabelverteiler ausgetauscht. Damit wird die Versorgungssicherheit vor Ort auf den neuesten Stand gebracht. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich bis Ende März 2020 andauern.



Konkret wird auf einer Länge von rund 80 Metern in der Denkmalstraße (Hausnummern 5 bis 11) von den Einmündungen Kirchstraße bis Hagener Straße die bestehende 400-Volt-Stromleitung durch eine neue ersetzt. Hierfür werden unter anderem auch fünf Montagegruben ausgehoben. Während der Maßnahme besteht im Baustellenbereich ein Parkverbot.

Obwohl keine Sperrung der Straße durchgeführt wird, lassen sich Behinderungen im Zuge der Arbeiten nicht ausschließen. Hierfür bitten alle an der Maßnahme beteiligten Unternehmen schon jetzt hierfür um Verständnis.

Zudem bietet Enervie Vernetzt werktags unter Tel. 02351-567523925 eine Service-Telefonnummer an, um Fragen, Anregungen oder Kritik zur Baumaßnahme schnellstmöglich aufnehmen und beantworten zu können.

Weitere Informationen zu dieser Baumaßnahme und allen weiteren wesentlichen Baumaßnahmen im Netzgebiet finden Interessierte im „Baustellenfinder“ der ENERVIE Vernetzt zudem unter https://www.enervie-vernetzt.de/Home/Service/Baustellenfinder.aspx.