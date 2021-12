YouTube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden



Die wechselvolle Historie der Henrichshütte zeigt mit Lichtilluminationen eine fesselnde Geschichte rund um die bewegte Industriekultur von Hattingen. Der magische Lichterpark ist jeden Tag von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr noch bis zum 09. Januar 2022 zu bewundern.

Einen ersten leuchtenden Blickfang bietet der 55m große Hochofen, in dem einst flüssiges Roheisen für die Stahlerzeugung hergestellt wurde. Er ist noch vollkommen erhalten und die Plattform kann auch im Rahmen der Ausstellung bestiegen werden. Der zweite Hochofen wurde 1990/91abgebaut und in Kleinteilen nach China transportiert.

Durch einen leuchtenden Drachen und einige andere Motive aus dem Land der Mitte, werden die Besucher/innen an dieses aufwendige Unterfangen erinnert.

Wichtige Persönlichkeiten, in Form von Lichtgestalten, die die Henrichshütte in der Blütezeit geprägt haben, begegnen die Besucher auf ihrem Rundgang.

Eintauchen in eine Lichter-Zauberwelt



Auch Lichtmotive von einst hergestellten Raketen, Schiffen oder großen Uhren erinnern an Sonderanfertigungen der Hütte.

Ein besonderes Highlight sind beleuchtete Erztaschen auf einem ansonsten verschlossenem Areal für Besucher.

Industrie und Natur werden durch Illuminationen in die Zauberwelt von LUMAGICA geführt.

Wo einst Eisen und hochspezialisierte Stahlteile erzeugt und gelagert wurden, stehen heute friedlich leuchtende Natur- und Fabelwesen. Ein funkelndes Winterwonderland rundet das fantastische Besucher-Erlebnis ab.

Zwischen dem Land der tausend Feuer, wie der Volksmund einst das Ruhrgebiet bezeichnete und LUMAGICA ergeben sich viele wunderbar leuchtende Anknüpfungspunkte, um die Besucher/innen in eine phantastische Welt einzutauchen und sie mehr über die spannende Historie des Ortes erfahren zu lassen“, freut sich Museumsleiter Robert Laube über die Kooperation mit LUMAGICA.

Laut der aktuellen COVID-19 Verordnung des Bundeslandes NRW hat LUMAGICA Hattingen geöffnet. Alle zum Zeitpunkt der Ausstellung gültigen COVID-19-Bestimmungen sind einzuhalten.

