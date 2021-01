Der Familienunterstützende Dienst des Kinderschutzbunds in Hagen ist ein flexibles, ambulant unterstützendes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung und ihre Familien.

Die Angebote des Familienunterstützenden Dienstes orientieren sich am individuellen Unterstützungsbedarf – thematisch und zeitlich. Je nach Alter des jungen Menschen mit Behinderung reichen die Angebote vom gemeinsamen Spielplatzbesuch bis zur Begleitung in die Disko oder zu Gruppenangeboten. Dies kann ihnen helfen am öffentlichen Leben teilzuhaben – und die Eltern werden für ein paar Stunden entlastet.

Familien, die Bedarf haben oder sich einfach informieren wollen, sind herzlich eingeladen Kontakt aufzunehmen:

Kinderschutzbund Hagen, Hannah Hüsecken, Fachpädagogin für den Familienunterstützenden Dienst, 02331-386089-0 oder hilfe@kinderschutzbund-hagen.de