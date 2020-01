Sprachenlernen, Waldbaden und Ernährung Yoga, Sprachen, Walderlebnisse, Kochen, Kunst und noch viel mehr: Das Programm des 1. Halbjahres 2020 der Volkshochschule Witten, Wetter, Herdecke kann sich wahrlich sehen lassen. Direktorin Bettina Sommerbauer stellte im Bürgerhaus Villa Vorsteher gemeinsam mit den Fachbereichsleiterinnen Michaela Heinl, Dr. Selma Erdogdu-Volmerich und Martina Schulte-Zweckel das neue Kursprogramm vor. Insgesamt bieten die Dozenten der Dreier – 509 Kurse und Veranstaltungen bis Ende Juni an.



Ziel sei es „mit unseren Angeboten Brücken zu bauen zwischen den großen gesellschaftlichen Fragen und der eigenen Lebenswelt“, so Dr. Selma Erdogdu-Volmerich, VHS-Fachbereichsleiterin für Gesellschaft, Englisch, Berufliche Bildung, Medien und Digitales. Eines dieser thematischen Brücken ist der Kurs „Klimaschutz schmeckt. Wie Ernährung und Klima zusammenhängen.“ Hier gibt es Infos dazu, wie man mit dem Griff zu den richtigen Lebensmitteln die persönliche Klimabilanz verbessern kann.

Viele eindrucksvolle Bilder erwarten die Kursteilnehmer im Multivisionsvortrag „Acht Kilometer über dem Alltag: Expedition zu Hidden Peak“. Hier nimmt der Wittener Bergsteiger Seven Kortmann die Zuhörer.

Im Bereich Sprachen können Interessierte aus 160 Angeboten und Veranstaltungen und insgesamt 17 Sprachen ihren Wunschkurs wählen. Besonders hervorzuheben sind folgende neue Kurse: Kakkoii Nihongo- Japanisch für Anime- und Manga-Fans, Spanisch im Beruf, sowie brasilianisches Portugiesisch.

Neu im Bereich Gesundheit: „Fit in den Frühling – zwölf Wochen Lauftraining und dann einen 5 km Lauf meistern“ sowie Veranstaltungen, die im Wald stattfinden: „Waldbaden“, „Yoga Walking“ sowie „Waldführungen“. Unter dem Titel „Seele und Gesundheit“ finden sich Veranstaltungen zur Prävention im Rahmen der psychischen Gesundheit. Darunter fallen Angebote zu den Themen Stressbewältigung, Selbstfürsorge, Prüfungsangst, Aufschieberitis, Raus aus dem Gedankenkarussel.

Der Ernährungsbereich ist ausgerichtet auf aktuelle Trendküche und internationale Küche. Daneben gibt es Highlights wie ein „Fleisch Tasting“ sowie den neuen Trend des „Flying Dinners“. Die aktuelle Trendküche repräsentiert zudem die Kochveranstaltung „New York Signature Dishes: Spezialitäten bekannter Restaurants für New York-Fans“.

Der Bereich Medien und Digitales bietet professionelle Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Kurse zum Microsoft-Office-Paket, Fotobuchkurse und Tastschreiben für Jung und Alt. Neu im Programm sind u. a. die Veranstaltung „Apps für die Reise“ und der Kurs „Digital in Kontakt bleiben: Ein Kurs für Junggebliebene“, in dem es um neue Medien im Austausch mit Freunden, Familie und bei der Vereinsarbeit geht.

Das neue VHS-Programmheft liegt an rund 150 Stellen in Witten, Wetter und Herdecke öffentlich aus. Kursbeginn ist Montag, 3. Februar. Schriftliche Anmeldungen sind online möglich unter www.vhs-wwh.de. Die Online-Anmeldung ist unter www.vhs-wwh.de jederzeit möglich. Für persönliche Anmeldungen ist das Seminarzentrum jeweils montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus ist das Seminarzentrum in der Zeit vom 3. bis zum 6. Februar mit verlängerten Öffnungszeiten durchgehend von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet.