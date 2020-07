Samstagabend (11. Juli) wird die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm ab 20 Uhr die A45 zwischen den Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord in beiden Fahrtrichtungen sperren. Die Sperrung in Fahrtrichtung Dortmund wird am Sonntagmorgen (12. Juli) um 11 Uhr und in Fahrtrichtung Frankfurt am Montagmorgen (13. Juli) um 5 Uhr aufgehoben.

Umleitungen werden eingerichtet. Für den Neubau der Brücke "Rumscheid-Bölling" wird jetzt die alte Brücke angerissen. Die Straße "Nimmertal" bleibt weiterhin über eine Behelfsbrücke befahrbar. Die Sperrung in Fahrtrichtung Frankfurt dauert länger damit die Regionalniederlassung Südwestfalen parallel zwingend notwendige Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahn ausführen kann.

Auch die Autobahnmeisterei Lüdenscheid wird diese Vollsperrung nutzen. Es werden weitere Gefahrenbäume entfernt sowie Markierungsarbeiten durchgeführt. Hierdurch wird eine weitere Vollsperrung sowie Verkehrsbehinderungen vermieden.