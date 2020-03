Die Maßnahme Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern abzusagen trifft auch die Kirmeswelt mit voller Härte. Im ganzen Land sind zahlreiche Veranstaltungen wegen der Coronagefahr abgesagt worden, Tendenz steigend. Die Schausteller sehen ihre Existenzen bedroht, der Schaden wird immens sein.



Nicht nur in NRW wurden Kirmesveranstaltungen wie der Send in Münster oder die Palmkirmes in Recklinghausen abgesagt, sondern im ganzen Land finden immer mehr Veranstaltungen nicht statt.

Wir geben eine Übersicht über abgesagte Kirmesveranstaltungen in Deutschland (Stand 12. März):

März 2020:



Frühlingsmarkt Heide, 13. März bis 22. März

Gertrüdchen Neuenrade, 13. März bis 15. März

Halle blüht auf, 13. März bis 15. März

Frühlingsfest Reutlingen, 14. März bis 22. März

Frühlingsmarkt Nidda, 14. März bis 16. März

Frühjahrssend Münster, 14. März bis 22. März

Gertrudiskirmes Bochum-Wattenscheid, 14. März bis 22. März

Frühjahrsmarkt Bassum, 20. März bis 22. März

Frühjahrskirmes Meppen, 20. März bis 23. März

Frühjahrsmarkt Rehburg, 20.3. - 22.3.2020

Frühjahrsvolksfest Würzburg, 21. März bis 5. April

Dülmen Frühlingsfest, 21. März bis 22. März

Palmkirmes Recklinghausen, 27. März bis 5. April

Frühjahrsdom Hamburg, 27. März bis 26. April

Hörder Frühling Dortmund, 27. März bis 29. März

Puchheimer Volksfest, 27. März bis 5. April

Alsttadtfrühling Erfurt, 28. März bis 13. April

Pfarrkirchen Rottaler, Volksfest 31. März bis 5. April

Berliner Frühlingsfest, 27. März bis 19.April

Osnabrück Frühjahrsjahrmarkt, 27. März 5. April

April 2020:



Nienburg/Weser Frühlingsmarkt, 2. April bis 5. April

Frühjahrsmarkt Flensburg, 3. April bis 13. April

Mainz - Rheinfrühling, 4. April bis 19. April

Frühlingsfest Zeitlarn, 8. April bis 11. April

Frühlingsvolksfest Bayreuth, 11. April bis 19. April

Hannover Frühlingsfest, 11. April bis 3. Mai

Frühjahrsplärrer Augsburg, 12. April bis 26. April

Frühjahrsmarkt Kiel, 17. April bis 26. April

Egenfelder Gerner Duld, 17. April bis 27. April

Frühlingsfest Stuttgart, 18. April bis 10. Mai

Frühlingsvolksfest Zwickau, 24. April bis 10. Mai

Rüthener-Eselmarkt, 24. April bis 26. April

Mai 2020:



Hafengeburtstag Hamburg, 8. Mai bis 10. Mai

Juni 2020: