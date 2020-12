Vorsorge ist besser als Nachsorge – das gilt insbesondere bei Darmkrebs, denn der ist im Gegensatz zu vielen anderen Krebsarten bei frühzeitiger Entdeckung heilbar. Das Allgemeine Krankenhaus Hagen erreichten Anfang November so viele Anfragen zum Thema „Darmkrebsvorsorge – was ist zu beachten?“, dass sich die Spezialisten entschlossen haben, im Rahmen des AKH-Expertentelefons einen zweiten Termin anzubieten.



So erreichen interessierte Anrufer am Donnerstag, 10. Dezember, noch einmal Dr. med. Holger Beier, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Maram Abdulgader, Oberärztin der Klinik für Innere Medizin, und Dr. med. Stefan Kersting, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr unter Tel. 02331-2011555. Die Aktionsreihe wird im Januar fortgesetzt.

Mit rund 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist Darmkrebs die zweithäufigste Krebsart bei Männern und Frauen in Deutschland. Durch Vorsorge und Früherkennung bösartiger Tumore lässt sich Darmkrebs aber effektiv bekämpfen und heilen. Die Anzeichen der Krebserkrankung sind dabei oft harmlos und werden zumeist mit anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht. „Spezifische Symptome für Darmkrebs gibt es nicht“, stellt Dr. Beier klar. Vielmehr deuten eine Reihe allgemeiner Warnzeichen auf eine mögliche Erkrankung hin. Dazu zählen unter anderem wiederkehrender Durchfall, Verstopfung, Blut im Stuhl, Gewichtsverlust und Blässe. Hier sei es wichtig, „frühzeitig den Arzt zu konsultieren und sich in erfahrene Hände zu begeben.“

Da die Erkrankung meist unbemerkt über einen längeren Zeitraum entsteht, ist eine regelmäßige Vorsorge besonders wichtig. „Heute stehen uns sehr sanfte und dennoch effektive Verfahren zur Verfügung, mit denen wir häufig Diagnose und Behandlung in einem Schritt durchführen können“, erklärt Dr. Beier, der als erfahrener Gastroenterologe und Endoskopiker kürzlich nach Jahren der oberärztlichen Tätigkeit im AKH die Chefarztposition übernommen hat. Die Klinik ist dabei Teil des 2011 gegründeten und bereits mehrfach ausgezeichneten Darmkrebszentrums Hagen, welches Patienten durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche die bestmögliche medizinische Versorgung unter einem Dach bietet. So können auch großflächige Polypen – die als eine Vorstufe von Darmkrebs gelten – schonend abgetragen werden. „Daher freuen wir uns auf viele Fragen und interessante Gespräche und hoffen, auch Ängste, die oft mit der Darmkrebsvorsorge einhergehen, abbauen zu können“, so Dr. Beier.

Einen besonderen Service bietet das AKH weiterhin all denjenigen an, die gerne regelmäßig über die einzelnen Veranstaltungen informiert werden möchten: Wer sich diesbezüglich unter presse.akh@agaplesion.de oder Tel. 02331/2012066 (an-)meldet, erhält stets rechtzeitig eine persönliche Einladung zu den Veranstaltungen nach Wunsch entweder postalisch oder per E-Mail. Dieser Service ist kostenlos.