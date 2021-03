Die Volkshochschule Hagen (VHS) bietet auch im März mehrere Online-Kurse an, die alle über die Plattform "Zoom" stattfinden.

Den Anfang macht ein Excel-Kurs für Fortgeschrittene (Veranstaltungsnummer 4553Z) am heutigen Freitag, 5. März, von 18 bis 19.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht der "Ausdruck großer Tabellen". Weiter geht es mit den Online-Aufbaukursen "Affinity Designer" (4684Z) am Samstag, 6. März, und "Affinity Publisher" (4685Z) am Sonntag, 7. März, jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr. Um die Nutzung der Plattform "Zoom" dreht sich am Montag, 8. März, von 18 bis 19.30 Uhr ein Online-Angebot (4140Z) mit Elke Fischer. Sie hilft Interessierten beim Einstieg in die digitale Lernwelt. Ein dazu passender Aufbaukurs (4142Z) folgt am Mittwoch, 10. März, von 18 bis 19.30 Uhr.

Digitale Pinnwand

Was digitale Pinnwände und sogenannte "Padlets", sind, ist bei einem Online-Kurs (4690Z) am Freitag, 12. März, von 18 bis 19.30 Uhr zu erfahren. Mit dem Themenschwerpunkt "Hilfe für den Onlineunterricht" beschäftigt sich ein Kurs (4146Z) am Dienstag, 16. März, von 18 bis 18.45 Uhr.

Zoom-Installation erforderlich

Um an den Online-Angeboten teilzunehmen, benötigen Interessierte einen PC, ein Laptop oder Tablet mit Mikrofon und Sound-Ausgabe sowie eine Internetverbindung. Vorausgesetzt wird außerdem die Installation der Zoom-App. Den entsprechende Zoom-Code gibt es nach der Anmeldung. Eine Ermäßigung ist nicht möglich. Informationen zur Anmeldung erhalten Interessierte auf www.vhs-hagen.de oder unter Tel. 02331/207-3622.