Den Sicherheitsempfehlungen des Bundesgesundheitsministers folgend sagt die Theater gGmbH das Mitsingprojekt und -konzert „Scratch 2020“ am Samstag, 14. März 2020 in der Stadthalle Hagen ab. Das geplante „Scratch“-Programm unter dem Titel „You’ll Never Walk Alone – Gospel, Blues and All That Jazz“ unter der Leitung von Steffen Müller-Gabriel wird am 27. Februar 2021 im Rahmen von „Scratch 2021“ erarbeitet und aufgeführt.



Karten für die aktive Teilnahme an diesem Mitsingprojekt behalten für diesen neuen Termin ihre Gültigkeit. Der bereits gezahlte Betrag für die aktive Teilnahme kann auf Wunsch auch erstattet werden.Bereits erworbene Tickets für den reinen Konzertbesuch behalten ebenfalls ihre Gültigkeit für den neuen Termin (27.2.2021), können aber auch an den bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Sämtliche weiteren Vorstellungen des Theaters Hagen finden bis auf weiteres statt.

Weitere Informationen: Theaterkasse, Elberfelder Straße 65, 58095 Hagen, Tel. 02331-2073218, theaterkasse@stadt-hagen.de.