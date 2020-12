Auch Gottesdienste verändern sich bedingt durch die Corona-Pandemie.

In Hagen sind am heiligen Abend von einigen Gemeinden aus dem Hagener Norden, zusätzlich Gottesdienste in einem Stadion geplant.

Siehe Video mit Statements vom Hagener kath. Pastoralverbundsleiter Pfarrer Christoph Schneider und dem ev. Pfarrer Thorsten Maruschke von der Paul-Gerhardt Kirchengemeinde in Hagen.

In der Kampfbahn Boelerheide sollen am heiligen Abend Gottesdienste der evangelischen und der katholischen Gemeinden wie folgt stattfinden.

Die katholischen Gottesdienste beginnen um 14.00 Uhr und um 17.45 Uhr.

Die evangelischen Christvesper-Gottesdienste beginnen um 15.15 Uhr und um 16.30 Uhr.

Über das Internet können Plätze gebucht werden, um die vorgegebene Personenkapazität nicht zu überschreiten.

Es wird dafür der Name, die Adresse, die Telefonnummer und eine Mail-Adresse pro Familie benötigt.

Für die Stadiongottesdienste können maximal 8 Personen angemeldet werden.

Über das Internet können die kath. Gemeinden unter www.pv-hagen-nord.de und unter www.pg-kirche.de die ev. Gemeinde aufgerufen werden.

Für die Kirchen können maximal 6 Personen angemeldet werden. Für Personen die gemeinsam gebucht sind, sind Plätze nebeneinander vorgesehen .

Anmeldungen per Telefon möglich



Anmeldungen für Gottesdienstbesuche sind kostenlos.

Sollte die Nachfrage nicht so groß sein, können kostenlos weitere Plätze für einen Gottesdienst gebucht werden.

Nur so können die Gemeinden es erreichen, dass möglichst viele Menschen an Weihnachten einen Gottesdienst besuchen können. Außerdem gilt die Bitte, dass Kinder oder Enkel (nach Absprache) für ihre älteren Angehörigen, die mit dem Internet nicht vertraut sind, Plätze reservieren können.

Für alle, die keine Möglichkeit haben, über das Internet Karten zu ordern, ist das kath. Pfarrbüro Boele am Dienstag, dem 8. Dezember von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr telefonisch unter der Tel.Nr. (02331) 65421 und das ev. Gemeindeamt Montags zwischen 15.00 bis 17.45 Uhr und Donnerstags zwischen 9.00 bis 12.00 Uhr telefonisch unter Tel.Nr. (0 23 31) 6 13 78 erreichbar.