Mit dem Coronavirus (es lag allerdings eine andere Todesursache vor) ist in Hagen eine vorerkrankte Person verstorben (geboren 1957). Derweil wurden 86 neue Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Hagen bei 194,0.



Insgesamt weisen aktuell 536 Hagenerinnen und Hagener ein positives Testergebnis auf, 5.497 Personen sind bereits wieder genesen und somit 109 Menschen am Coronavirus verstorben. Weitere Informationen zum Coronavirus in Hagen gibt es auf der städtischen Internetseite www.hagen.de/corona und auf den offiziellen Social Media-Kanälen der Stadt Hagen.