Mit einem Infostand zum Welthospiztag sind der ambulante Hospizdienst "DA-SEIN", die Pflegeberatung sowie die Krebsberatung der Diakonie Mark-Ruhr am Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 14 Uhr in der Stadtbücherei auf der Springe zu Gast.



Die Besucher können sich über die Arbeit und die verschiedenen Angebote informieren. Der ambulante Hospizdienst "DA-SEIN" der Diakonie Mark-Ruhr begleitet schwerstkranke Menschen in der letzten Lebensphase. Zudem werden Begleitung und Trauerbegleitung für Angehörige und Freunde sowie Beratungsgespräche angeboten. Die Pflegeberatung bieten im Rahmen einer kostenlosen Pflege- und Sozialberatung fachlich fundierte Informationen sowie spezifische Unterstützung und Beratung an und vermittelt Hilfen im Versorgungssystem. Die Krebsberatungsstelle stellt für betroffene Menschen und ihre Angehörigen ein unabhängiges, psychosoziales Beratungsangebot dar. In der Einzelfallberatung erkennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soziale und psychische Notlagen und bieten lösungsorientiert Hilfestellungen.