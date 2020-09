Familienplanung ist Privatsache, oder? Familienplanung ist ein Menschenrecht! Leider ist dieses Menschenrecht nur denen vergönnt, die es sich leisten können. Eine empfohlene langfristige Verhütung ist selbst zu finanzieren.



Das bedeutet für viele Frauen und Familien mit geringem Einkommen Mehrausgaben, die sie schlicht nicht haben. Dieser Umstand setzt das Menschenrecht außer Kraft.

Und damit ist in einem sozialen und demokratischen Staat Familienplanung längst keine Privatangelegenheit mehr, sondern eine politische Frage. Leider gibt es keine bundesweite Lösung für dieses Problem.

Die Stadt Hagen hat das Problem erkannt und einen Verhütungsmittelfonds ins Leben gerufen. Über die Schwangerschaftsberatungsstellen wird die Unterstützung an die Familien und Frauen abgegeben. Engagierte Menschen ergänzen den Fonds mit Spenden, die dringend nötig sind, weil der Bedarf groß ist.

Darauf und auf weitere Punkte dieses wichtigen Themas macht der Weltverhütungstag am 26. September aufmerksam. Am Vorabend dieses Tages, am Freitag, 25. September, wird um 18 Uhr in der Johanniskirche auf dem Markt eine Andacht zum Thema stattfinden. Alle Interessierten sind eingeladen.