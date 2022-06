Was machst du, wenn du morgen taub bist? - Diese Frage stellt der Cochlea Implantat Verband laut in den Raum und liefert die Antwort gleich dazu: „Trotzdem hören – Ein Cochlea Implantat könnte helfen.“



Die Welt der Gehörlosen soll nicht stumm bleiben. Da ist zum Beispiel Sonja, 34 Jahre jung. Sie hat von Geburt an eine beidseitige Hörstörung, die erst spät von Ärzten erkannt und behandelt wurde. „Dementsprechend war mein Leidensweg und die Akzeptanz ein langer Weg, genau genommen 34 Jahre“, verriet sie der CIV NRW News Redaktion.

Es sei schwer, als Gehörlose in der Gesellschaft akzeptiert und respektiert zu werden, da diese Behinderung unsichtbar sei.

Die Menschen müssten weiterhin aufgeklärt werden, da viele immer noch nicht wüssten, was das Ohr so alles leistet und „welche Herausforderungen wir Menschen mit einer Hörstörung meistern müssen“, erklärt Sonja.

NRW Selbsthilfetour

Der Cochlea Implantat Verband (Näheres unter: civ-news ) informiert daher zum Thema Cochlea-Implantat (CI) im Zuge der NRW Selbsthilfetour mit Infoständen und Vorträgen am 18. Juni, 11 bis 16 Uhr, in Hagen auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Für Auflockerung sorgt ein buntes Rahmenprogramm.

Angebote

Unter dem Motto „Selbsthilfe bewegt in NRW“ findet nämlich zur Zeit eine Tour statt. Die Veranstaltungen richten sich an Menschen, die mehr über die Arbeit von Selbsthilfegruppen erfahren oder ihre Angebote in Anspruch nehmen möchten.

Teilnehmende Selbsthilfegruppen der NRW-Tour sind zudem:

- die Selbsthilfegruppe Crohn/Colitis für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen;

- die COPD-Selbsthilfegruppe (COPD = chronic obstructive pulmonary disease, eine chronische Lungenerkrankung)

- die Koronar Reha-Gruppe des Plettenberger Sport-Clubs e.V.

- Frauenselbsthilfegruppen nach Krebs

- Adipositas Selbsthilfegruppe

- die Osteoporose Selbsthilfegruppe Plettenberg

- Lip-Lymphies Plettenberg

- die Diabetes-Selbsthilfegruppe

- die Yoko Selbsthilfe Hautkrebs Sauerland

- Anonyme Alkoholiker

- und weitere...

Ein weiterer Tourstopp ist übrigens am 17. September in Hagen - gleich schon mal notieren.