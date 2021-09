HAGEN. „Verschwörungserzählungen und Fake News in Schulen sinnvoll entgegentreten“ lautet der

Titel eines Workshops der Schulpsychologischen Beratungsstelle, ansässig im städtischen Beratungszentrum Rat am Ring, am Donnerstag, 30. September, von 13.30 bis 16.30 Uhr im Kultopia, Konkordiastraße 23-25.

Der Workshop richtet sich an Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter, Mitarbeitende

der Offenen Ganztagsschule (OGS) und Interessierte. Mikrochip im Impfstoff, Corona als eine Erfindung der Weltelite und die Mondlandung hat nie stattgefunden?

Insbesondere in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, Falschmeldungen und Fakten zu

unterschieden. In dem Workshop klären die Mitarbeiter der Schulpsychologischen Beratungsstelle

über Verschwörungserzählungen und deren Wirkungsweise auf und zeigen sinnvolle Handlungsmöglichkeiten für den Bereich Schule auf. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regelung.

Anmeldungen zur Veranstaltung

Anmeldungen werden unter schulpsychologie@stadt-hagen.de entgegengenommen.