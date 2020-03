Wort für den Tag und Predigt online!

Die Ev. Auferstehungskirchengemeinde Hagen weist auf Ihre Internetseite hin:

www. auferstehungsgemeinde-hagen.de

Seit keine kirchlichen Veranstaltungen und Gottesdienste mehr stattfinden können, sind dort für jeden Tag aktuell Gedanken von Pfarrerin Katrin Hirschberg-Sonnemann zu lesen. Am Sonntag wird Predigt, Psalm und Gebet dort zu finden sein.

Gebetsanliegen können jederzeit an Pfarrerin Katrin Hirschberg-Sonnemann per Tel. 02337-4744582 oder per Mail Katrin.Hirschberg-Sonnemann@kk-ekvw.de mitgeteilt werden.