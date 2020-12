Der neue Flugsimolator von Microsoft beeindruckt mit genialer Technik. Mit Satelitenbilder des Kartendienstes Bing und Daten von Open Street-Maps simuliert er die ganze Welt. Städte bei denen für den Kartendienst 3D-Scans vorliegen wirken täuschend echt, bei den anderen Städten erkennt eine Künstliche Intelligenz die Standorte der Häuser und simuliert diese ebenfalls. Dank dieser Technik ist es natürlich auch möglich über sein eigenes Haus zu fliegen. Der Stadtanzeiger Hagen/Herdecke ist am dritten Advent zu einem virtuellen Rundflug über Hagen gestartet. Wie die Flugrunde ausgesehen hat, wie der Simulator Hagen darstellt und was für Kuriositäten wir gefunden haben gibt es nun im Artikel zu lesen und in einer Bildergalerie zu sehen. Also Gashebel aufdrehen und abheben.



Unser Rundflug startet auf dem Flugplatz Hof Wahl, oberhalb der Hasper Talsperre. Einen Rundflug bei diesem tollen Wetter ließen wir uns einfach nicht nehmen. Auch wenn wir dabei ein wenig nachgeholfen haben. Der Simulator kann auf Live-Wetterdaten zugreifen und dieses in das Spiel implementieren (ebenso wie einen Live-Flugverkehr). Auf die graue Suppe am dritten Advent hatten wir keine Lust, also stellten wir ein schönes Wetter ein. Der Blick auf die Talsperre beeindruckt:

...und führt uns direkt zur Hasper Talsperre.

Foto: Screenshots aus dem Microsoft Flight Simulator 2020

Von der Hasper Talsperre flogen wir einen Bogen um von Haspe in Richtung Innenstadt zu fliegen. Dabei passierten wir die Firma Brandt. Kommen wir Hasoe näher kommt die die Hasper Rundturnhalle ins Bild:

Willkommen in Haspe.

Ein Turm des bekannten drei Türme-Weges ist ebenfalls im Simulator zu erkennen. Jedoch als normales Gebäude. Normale Gebäude packt die Künstliche Intelligenz die die Welt streamt auch gerne an Orte wo Denkmäler stehen. Und so beeindruckend die Technik auch ist, ein paar kleine Fehler gibt es überall. Viele Fernsehtürme oder Masten werden als Bürogebäude dargestellt, manchmal fehlen aber auch Häuser. Wie hier in Hagen das Hochhaus der Agentur für Arbeit:

Nanu, hier fehlt was. Das Hochhaus der Agentur für Arbeit ist irgendwie verschwunden. Altenhagen erkennt man dafür ganz gut.

Beim Rundflug über die Hagener Innenstadt erkennt man ziemlich gut den Friedrich-Ebert-Platz, die beiden Einkaufs-Galerien, das Rathaus und am Horizont den Hengsteysee mit dem Koeppchenwerk. Auch der Otto-Ackermannplatz und seine umliegenden Sportanlagen sind zu bestaunen:

Die Hagener City mit den Shopping-Galerien, dem Ebert-Platz und am Horizont den Hengsteysee.

Wir fliegen am Kino, der Stadthalle und dem Tierheim vorbei in Richtung Hagen-Dahl. Die Brücke erkennt man auch ziemlich gut:

Auf ins Volmetal.

Dahl von oben:

Dahl von oben.

Hier heißt es wenden und wir steuern Hohenlimburg an. Dessen Schloss wird zum Beispiel als Haus simuliert, man erkennt es aber dennoch recht gut. Hier im Bild befindet sich das Schloss unter dem Flügel:

Schloss Hohenlimburg auf dem Hügel.

Von Hohenlimburg führt die Reise der Lenne und der Lennetalbrücke entlang in Richtung Hengsteysee. Hier passieren wir Herdecke:

Gruß nach Herdecke.

Bei einem Überflug von Wetter endet unsere Reise:

Nach einem Überflug von Wetter drehen wir ab um wenig später wieder auf Hof Wahl zu landen.

Theroetisch könnten wir auch auf einem der Felder landen, aber wir steuern doch den Rückweg zu Hof Wahl an. Nach einer sicheren Landung schalten wir das Flugzeug aus und bedanken uns bei Ihnen, dass Sie mit Air-Stadtanzeiger geflogen sind.

Wer nun weitere Bilder sehen möchte dem ist die folgende Bildergalerie zu empfehlen. Alle kursiv geschriebenen Gebäude sind hier zu finden. Viel Spaß beim anschauen