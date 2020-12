Hagen ist wegen der Corona-Pandemie im Lockdown. Da braucht man ein wenig Abwechslung. Sich mal mit der eigenen Umgebung, also mit Hagen zu beschäftigen, könnte ein gutes Mittel gegen die in den Weihnachtstagen vielleicht aufkommende Eintönigkeit sein.



Von Michael Eckhoff



Einen besonderen Knüller – ein Rätsel – haben sich neun Mitstreiter des Hagener Kopter-Clubs ausgedacht. Michael Göres, Benno Janke, Andreas Kohl, Mark Kundt, Jochen Pitthan, Otto Preg, Thomas Römer, Fritz Schaumann und Marcus Staffel zeigen die Volmestadt gern aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Für ihr „Hagen-Rätsel 2020“ haben sie das Thema „Uhren“ gewählt. Es gibt immerhin über drei Dutzend Zeitmesser, die zwischen Westerbauer und Hohenlimburg in der Öffentlichkeit hängen. Manche sind an Kirchtürmen zu entdecken, andere am Rathaus und Bahnhof und wieder andere an Plätzen oder Hausfassaden. Nur die wenigsten Hagener werden alle diese Uhren kennen. Und genau aus diesem Grund möchte der Kopter-Club die Volmestädter auf die Suche schicken.

„Es sind wegen der Lockdown-Bedingungen noch nie so viele Hagener zuhause wie in diesem Jahr“, sagt Mitorganisator Benno Janke, „wir denken, dass unser Rätsel den ein oder anderen Mitbürger von der Couch holen wird. Dazu haben wir auf unserer Website www.kopter-hagen.de schon die Bekanntmachung des Rätsels gestartet. Wer mitmachen will, findet dort alle notwendigen Hinweise.“

Um einige Aspekte des Rätsels an dieser Stelle schon mal vorwegzunehmen: Es gilt, Uhren zu finden und Fragen zu beantworten. Dabei sind die Teilnehmer aufgefordert, sich nicht nur ein paar Fotos auf der Club-Homepage anzuschauen, sondern sich vor allem auch auf den Weg zu den Uhren zu machen. Denn einige Fragen können sicherlich nur beantwortet werden, wenn man die „Zeitmesser“ tatsächlich vor Ort in Augenschein nimmt. Diese „Vor-Ort-Betrachtung“ ist der eigentliche Clou, mit dem der Kopter-Klub die Menschen von der Couch holen möchte.

Wer die meisten „Treffer“ erzielt, kann sich „Hagen-Kenner“ nennen und bekommt einen Pokal. Außerdem winken den besten „Hagen-Kennern“ auch Geldpreise: Die drei Gewinner dürfen sich über 200 Euro, 100 Euro und 50 Euro freuen. Auch für den zweiten und dritten Sieger stehen Pokale bereit. Starttermin ist am Sonntag, 20. Dezember, abgeschlossen wird das „Hagen-Uhren-Rätsel“ am 31. Dezember, 24 Uhr. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt Mitte Januar.

Auslober ist der Hagener Kopter-Club. Das ist ein Video- und Filmclub, der am liebsten mit seinen Drohen auf Motivsuche geht. Er existiert seit sechs Jahren und hat rund ein Dutzend Mitglieder. Benno Janke erläutert: „Unser Hobby ist, mit Hilfe von Koptern die Volmestadt und ihre Umgebung in einem Fokus zu zeigen, wie man ihn sonst nicht sehen kann. Neben dieser Aufgabe sind wir alle auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hagen. Dazu sind wir tagtäglich in Bereitschaft und helfen Einsatzleitern mit Drohnenaufnahmen, größere Brände besser beurteilen zu können. Dies Jahr waren wir schon sieben Mal im Einsatz, etwa bei Waldbränden. Auch für den Oberbürgermeister und einige Fernsehsender haben wir schon Aufnahmen geliefert.“

Jetzt also möchte der Kopter-Club mithelfen, die eventuell entstehende Langeweile ein Stück weit zu bekämpfen. Alle Fragen zum Rätsel und die entsprechenden Antwortlisten sind auf www.kopter-hagen.de zu finden. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.