Es war ein Stich ins Gevelsberger Kirmesherz, als die Absage der beliebten Veranstaltung kam. Die Kirmes selbst fand Ende Juni nur im Herzen statt. Ein paar Traditionen wie ein Mini-Umzug am Sonntag, eine Lasershow die das Feuerwerk ersetzte wurden dennoch im Rahmen des möglichen gewahrt und auch eine Modellkirmes mit Riesenrad drehte sich auf dem Dorfplatz. Jetzt, genauer gesagt vom 21. bis 25. August drehen sich echte Karussells in Gevelsberg. Das Gevelsberger Sommerfeeling bietet am Ennepebogen zwar kein Riesenrad aber dennoch tolle Fahrgeschäfte und für Gevelsberg selbst einen richtigen Kracher an Neuheit.



Die Rede ist vom Rundfahrgeschäft “Jetlag“. Dieses dreht seine Fahrgäste bei hohen Geschwindigkeiten um die eigene Achse. Und das in Schräglage bei einem Winkel von 95 Grad. Gevelsberger könnte der Karusselltyp “Remix“ von Tivloi Enterprises bekannt vorkommen, war doch vor Jahren der Techno Power auf dem Dorfplatz zu Gast. Beim Jetlag handelt es sich um eine kleinere Variante des Remix. Und diese hat es ebenfalls in sich, ist nichts für schwache Nerven und ist bereit mit den Sommerfeeling-Besuchern ordentlich durchzudrehen.

Drehungen bei gleichzeitigen Auf- und ab-Bewegungen gibt es in der zweiten Neuheit für Gevelsberg. Der "X-Force" bringt also nicht nur rasanten Fahrspaß an den Ennepebogen, sondern hat auch Superhelden mit im Gepäck. Denn gestaltet ist der X-Force ganz in der Optik der beliebten Marvel-Filmhelden.

Klassiker wie der Autoscooter, ein Twister, ein Musik-Express und Fahrgeschäfte für Kinder sind ebenfalls mit an Board.

Eintritt plus Fahrpreise

Der Pop-Up-Park in Gevelsberg funktioniert nach dem Prinzip der Parks in Witten, Bielefeld und Wuppertal. So wird um auf das Gelände zu kommen ein Eintritt von ein Euro erhoben. Die Attraktionen selbst nehmen normale Fahrpreise.

Somit können auch Leute die nur schauen wollen in den Genuss des Gevelsberger Sommerfeelings kommen. Für Kirmesleckereien und Bier aus dem Glas ist ebenfalls gesorgt.

Natürlich kann die Gevelsberger Kirmes nicht ersetzt werden und die ganzen Pop-Up-Parks kommen nicht an die grandiose Kirmesstimmung ran, wie man sie kennt. Dennoch entwickeln die mobilen Parks ihr ganz eigenes Flair, haben ihre ganz eigenes Feeling und bieten tollen Karussellspaß.

Und mit dem "Jetlag" und dem "X-Force" sogar sehr großen, denn damit sind für Gevelsberg zwei richtige Karussellneuheiten in Gepäck. Das hat es selbst am Berg leider jahrelang nicht mehr gegeben. Das Sommerfeeling hat täglich von 13.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

