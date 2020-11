Am heutigen Welttoilettentag, 19. November, bietet es sich an, mal ein ziemliches interessantes Pissoir vorzustellen. Denn dieses vereint Videospiel und Pipi machen in einem.



Zu finden ist dieses Pissoir in Japan. Genauer gesagt im Joypolis, einer riesigen Spielhalle in Tokio. Hier sind Simulationen, Videospielgeräte und sogar eine Achterbahn mit drehenden Gondeln und Überschlag von der deutschen Herstellerfirma Gerstlauer zu finden.

Da das alles aber noch nicht verrückt genug ist, gibt es in der Spielhalle auch interessante Toiletten zu entdecken.

Am Pissoir bei den Männern war hier eine Zielscheibe in der Keramik und traf man diese wurden die Milliliter die man abgelassen hatte gezählt und auf einem Bildschirm an der Wand oben drüber angezeigt:

hochgeladen von Patrick Jost

Eine passende Animation gab es ebenfalls. Einfach nur verrückt.

Übrigens; Eine Urinmenge von rund 400 bis 500 Milliliter pro Blasenentleerung ist unbedenklich und völlig normal.