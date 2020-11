Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) plant für 2021 zahlreiche Sonderausstellungen in seinen Museen. So auch im Hagener Freilichtmuseum.

Nicht alles, was glänzt ist Gold: Die Ausstellung "Kostbarkeiten sicher verwahrt" im Goldschmiedehaus des Hagener LWL-Freilichtmuseums zeigt vom 25. April bis 31. Oktober Objekte aus Messing. Die rund 100 Dosen und Behältnisse für ganz unterschiedliche Zwecke vom 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts sind eine Leihgabe aus dem Deutschen Messingmuseum in Krefeld. Die Ausstellung zeigt auch, welche erstaunlichen Dinge in den Dosen aufbewahrt wurden und wie sie produziert wurden.

Die bunte Welt erklärt die Ausstellung "Faszination Farbe" (16. Mai bis 31. Oktober). Sie führt spielerisch durch Mitmachstationen an naturwissenschaftliche Phänomene heran: Wie entstehen Farben? Welchen Zweck erfüllen sie? Wie begegnen sie einem im Alltag? Das Hagener LWL-Freilichtmuseum ergänzt die aus Heidelberg übernommene Ausstellung um einen wichtigen Aspekt: Welche Rolle spielten und spielen Farben in Handwerk und Gewerbe? Dazu zeigt die Ausstellung schöne und überraschende Objekte wie Farbmusterkarten oder eine Lakespritze aus einer Fleischerei.