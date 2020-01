Unter dem Titel "Kulinarische Kreuzfahrt durch Skandinavien" führt die Volkshochschule Hagen (VHS) am Montag, 10. Februar, um 18 Uhr in einem Kochkurs in der Villa Post, Wehringhauser Straße 38, interessierte Teilnehmende in die Geheimnisse der skandinavischen Küche ein.



Kalakeitto, Fläskkorstufning, Torske Omelett oder Hindbeerlegkage sind nur einige der schwer auszusprechenden Gerichte, die in Skandinavien auf der Speisekarte stehen. Unter der Leitung des Dozenten Frank Möller bereiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer landestypische Gerichte aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland zu. Dabei kochen sie ein Menü mit Suppe, Vorspeise, Hauptgang und Dessert.

Weitere Informationen gibt es unter Tel. 02331-207-3622 oder auf www.vhs-hagen.de/anmeldung.