Der Wetterbericht für das kommende Wochenende kündigt mit Sonnenschein ohne Regen wunderbares Wanderwetter an. Darum öffnet am Sonntag, 30. Mai von 13 bis 17 Uhr auch wieder der Kiosk am Bismarckturm auf dem Drei-Türme-Weg.



Durch die Verkäufe am Kiosk, der neben Snacks nun Kaffee und Schokolade für das AllerWeltHaus verkauft, werden auch Spendengelder für den Bismarckturmverein generiert. Wer keine Snacks möchte der kann gesponserte, selbstgestrickte Strümpfe, einer 84-jährigen Gönnerin erwerben. Die gibt´s jetzt auch für Kleinkinder.