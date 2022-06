Hagen/Iserlohn. Gespräche mit Astronauten sind selten. Nicht, weil diese Berufsgruppe nicht gesprächig wären, sondern schlicht deswegen, weil es so wenig Astronauten gibt. Kennen Sie zum Beispiel Hans Schlegel?

Er war im Shuttle Columbia, er war in der internationalen Raumstation ISS, er war Weltraumspaziergänger.

Zwei Mal ist Hans Schlegel ins All geflogen. Zwei Mal wird er nun von seinen Erlebnissen und Erfahrungen berichten. Zunächst am Mittwoch, 22. Juni, dann am Mittwoch, 29. Juni. Jeweils um 18 Uhr, jeweils online via Videokonferenz.

Der Verein der Freunde der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen (VdF) macht diese Veranstaltung für alle Interessierten möglich. „Es erwartet uns ein anderer Blick auf unsere Welt mit vielen Einblicken in das Leben eines Astronauten vor und nach dem Eintauchen ins Weltall“, verspricht Organisatorin Elke Schönenberg. Im Anschluss an die Vorträge gibt es Gesprächsrunden und die Möglichkeit Fragen zu stellen. Moderator ist Prof. Dr. Andreas de Vries von der Fachhochschule Südwestfalen.

Kostenlos

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung zu beiden Veranstaltungen ist erforderlich per E-Mail an vdf@fh-swf.de. Die Zugangsdaten werden dann ebenfalls per Mail verschickt.