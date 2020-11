In Kürze wird ein neues Spielschiff am Ostender Bach vor Anker gehen. Der Einbau hat bereits begonnen. Die schmuckvolle Karavelle wird den Platz des kürzlich gesunkenen Dampfers am Spielplatz Sperlingsweg einnehmen. Durch seinen über vier Meter hohen Mast wird das Segelboot schon von Entfernung sichtbar sein und Kindern verschiedener Altersklassen Spielerlebnisse bieten.



Das spannende Spielschiff Karavelle bietet vielfältige Spielmöglichkeiten. Es inspiriert zu aktiven Rollenspielen und unterstützt die Muskelentwicklung der Kinder sowie ihre sozialen und kognitiven Spielfähigkeiten. Dies ist für die frühe Entwicklung, insbesondere der Sprache, unerlässlich. Liebevoll gestaltete Spielelemente wie das Steuerrad fördern Ideen im Rollenspiel und regen das logische Denken und die Sprachfähigkeiten an. Die Kletterseile stellen eine körperliche Herausforderung dar, indem sie die Kreuzkoordination und die Eigenwahrnehmung stimulieren. Dies ist besonders wichtig, damit sich die Kinder sicher in ihrer Umgebung bewegen. Das Rutschen ist die Belohnung für den herausfordernden Aufstieg. Die Hängematte in Bodenhöhe ergänzt mit ihrer schaukelnden Spieleinladung das Spielerlebnis und regt den Gleichgewichtssinn an.