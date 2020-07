Sonnenschein, kühle Getränke, die Füße im Sand und das Ganze zwischen Strandbar, Mandelbude und Achterbahn; Kirmesspaß trifft Urlaubsflair und das mitten in Hagen. Denn bis zum 19. Juli lädt der Ferienfreizeitpark "Hagorado" auf dem Otto-Ackermann Platz zum "Urlaub in Hagen" ein.

Dank einem schön gestalteten Strandbereich mit Piratenbar und vielen aufgestellten Palmen kommt das Urlaubsflair sehr gut rüber. Dazu laden zahlreiche Fahrgeschäfte zu unzähligen Fahrten ein. Denn hat man einmal eine Eintrittskarte gelöst, kann man alle Fahrgeschäfte so oft fahren wie man möchte. Egal ob Kettenflieger, die Achterbahn "Twister", den beliebten Autoskooter oder den Propeller "Extrem". Jeder kommt hier auf seine Kosten.

Auch beliebte Stände wie Entenangeln, Basketball, Airbrush-Tattoos und eine Losbude sind auf dem Platz zu finden.

Wer nur gucken oder über das Gelände flanieren möchte, der kann in Begleitung einer vollzahlenden Person ein günstigeres Begleiterticket lösen. Eine Bestellung im Internet auf www.hagorado.de ist ebenso möglich wie der spontane Ticketkauf an der Tageskasse.

Auch die Umsetzung der Hygienemaßnahmen ist gelungen. Überall stehen Desinfektionsspender herum, es wird an den Fahrgeschäften auf die Maskenpflicht in den Wartebereichen und während der Fahrt aufmerksam gemacht. Erinnern tut daran auch beliebte Drache Ohnezahn mitten auf dem Festplatz.

Öffnungszeiten "Hagorado":

Dienstag bis Donnerstag: 14 bis 20 Uhr

Freitag: 14 bis 21 Uhr

Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Montag: Geschlossen

Preise "Hagorado":

Erwachsene und Kinder über 120cm Größe: 17,90 Euro

Kinder unter 120cm Größe: 10,90 Euro

Familien, 2 Erwachsene & 2 Kinder: 49,90 Euro

Erwachsenen-„Late night Ticket“ : 12,90 Euro

Kinder-„Late night Ticket“ : 7,90 Euro

Begleiterticket: 5 Euro (Nur buchbar in Begleitung eines Vollzahlers)

"Hagorado" in Bildern finden Sie im Anhang. Viel Spaß beim anschauen: