Die Herbstferien stehen vor der Tür - und damit die Gelegenheit, kurz vor der Winterzeit noch einmal am Meer zu liegen oder in den Bergen zu wandern. Doch in diesem Jahr stellen steigende Infektionszahlen in vielen Ländern und komplizierte Reisebestimmungen der Behörden die Urlaubspläne vieler Menschen auf den Kopf. Von den etwa 200 Ländern dieser Welt hat die Bundesregierung 138 ganz oder teilweise als Risikogebiet eingestuft und sie mit einer Reisewarnung belegt. Also: Wenn in den Urlaub, warum nicht in Deutschland? Warum nicht in der Sächsischen Schweiz?

Das Elbsandsteingebirge, weniger als 50 Kilometer südlich von Dresden gelegen, kann auf die verschiedensten Arten erkundet werden. Am besten geht das beim Wandern. Das ist vielleicht das Schönste, was man in der Sächsischen Schweiz machen kann. Die uralte Naturlandschaft mit ihrer bizarren Felsenwelt und ihrer faszinierenden Flora und Fauna ist eines der zauberhaftesten Wanderreviere Europas. Etwa 1.200 Kilometer markierter Wanderwege führen durch üppig grüne Wälder und mystische Täler, über luftige Höhen und vorbei an bizarren Felsformationen zu immer neuen, atemberaubenden Panoramen.Was das Wandern im Elbsandsteingebirge zu einem eindringlichen und unvergesslichen Erlebnis macht, ist die schiere natürliche Vielfalt der Region. Auf engstem Raum treffen die unterschiedlichsten Landschaftsformen aufeinander: Felsen, Tafelberge, Ebenen, Schluchten und Täler. Sie alle verführen zu einer Reise durch eindrucksvolle Reste einer Urnatur. ambitionierte Sportwanderer ebenso auf ihre Kosten wie flanierende Genießer. Und weder Familien mit Kinderwagen noch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen müssen auf das inspirierende Naturerlebnis verzichten.Rundwandertouren, Stiegen und Klettersteige, barrierefreie Wege oder Wandern mit Hund - das Angebotsspektrum ist so facettenreich wie die Region.

Viele Orte liegen direkt an den Wanderrouten. Man verlässt die Unterkunft und ist gleich mitten in der Natur und auf den gut ausgeschilderten Wegen. Als Ausgangspunkt eignet sich zum Beispiel der kleine Ort Hohenstein (hier zu empfehlen das familienfreundliche Parkhotel Steiger). Außerdem hat Hohenstein mit seiner Burg und dem bekannten Handspielpuppenwerkstatt bereits selbst einiges zu bieten.