Nachdem die Organisatoren bedingt durch die Corona-Pandemie viele Details des Klassik-Wochenendes (7. bis 9. August) auf dem Nürburgring überdenken mussten, konnte nun das geplante Programm auf der Rennstrecke fixiert werden. Die Pandemie Vorgabe besagt: 5.000 Besucher dürfen pro Veranstaltungstag den 48. Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring besuchen. Das Fahrerlager bleibt während der Veranstaltungszeit für Zuschauer geschlossen.

Elf Rennen, Sonderläufe und Präsentationen werden bei der 48. Auflage der

größten kontinentaleuropäischen Oldtimer-Rennveranstaltung an den Start gehen. (siehe Video-Trailer)

Ein 120-minütiges Langstreckenrennen auf der Grand-Prix-Strecke für Tourenwagen und GT ist neu im Zeitplan aufgenommen.

Ein neuer Höhepunkt im Programm ist der Sonderlauf der Formel-1-Legenden der 70er bis 90er-Jahre: Der schon in den ursprünglichen Programmplanungen enthaltene Lauf soll spektakuläre historische Formel-1-Fahrzeuge mit einem Schwerpunkt auf Ferrari-Modelle zurück auf die Strecke bringen.

Als Ehrengast wird Motorsport-Legende Jacky Ickx zum Nürburgring kommen und in seinem Originalfahrzeug von 1971 beim Sonderlauf mitmischen.

Die Organisatoren des AvD-Oldtimer-Grand-Prix stehen angesichts der Pandemie-Situation vor ungewohnten Herausforderungen. „Die Planungen für die diesjährige Ausgabe waren schon weit fortgeschritten, als wir noch einmal ganz von vorne beginnen mussten. Insbesondere den Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen sind berücksichtigt und von den zuständigen Behörden geprüft und genehmigt." schildert AvD-Sportpräsident Volker Strycek.

Das Programm des 48. AvD-Oldtimer-Grand-Prix im Überblick:



Rennläufe / Sonderläufe / Präsentationen

• Revival Deutsche Rennsport-Meisterschaft / 100 Meilen Trophy

• AvD-Tourenwagen- und GT-Trophäe

• Tourenwagen Classics

• FCD RacingSeries

• Zweisitzige Rennwagen und GT bis 1960/61

• International Audi R8 LMS Cup

• Formel-1-Legenden der 70er – 90er Jahre (Sonderlauf)

• A Gentle Drivers Trophy

• Vintage Sports Car Trophy für Vorkriegsfahrzeuge (Präsentation)

• Historische Tourenwagen & GT-Trophy (HTGT)

• AvD-OGP / FHR Langstrecken-Cup (Langstreckenrennen für Historische

Tourenwagen und GT)

Ausstellungen

• Pre-War-Cars-Treffen (Historisches Fahrerlager)

• Slowly Sideways (Historisches Fahrerlager)

• Sportautoshow (Grand-Prix-Fahrerlager)

Freies Fahren

• AvD-OGP-Trackday (Nordschleife, Freitag)