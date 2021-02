Der diesjährige Corza Medical Organspendelauf findet für alle Teilnehmer, ob virtuell oder vor Ort in Mainz, zur gleichen Zeit statt: am Freitag, den 16. April 2021 fällt um 17 Uhr der Startschuss. Dabei sind alle Teilnehmer über die App viRACE verbunden, die Zeit und Distanz aufzeichnet und eine Meldung abgibt, sobald die Ziellinie überquert ist. Du bestimmt also, wo Du am 16.04.2021 läufst. Einzige Bedingung: Die Strecke muss 2,5 oder 5 km lang sein. Läuferinnen/Läufer und Walkerinnen/Walker können ihre Schuhe schnüren.

Nachdem Sie sich auf der Website für den Organspendelauf angemeldet haben, erhalten Sie einen Code, mit dem Sie sich später in der App für den Lauf anmelden können. Installieren Sie nun zunächst die viRACE App auf Ihrem Smartphone und registrieren sich dort mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem Geschlecht und einem frei wählbaren Passwort. Nun melden Sie sich in der App mit dem Code, den Sie von uns im Zuge Ihrer Anmeldung erhalten haben, für den Corza Medical Organspendelauf an.Die App steht kostenlos zum Download bereit.

Sobald Sie in der App für den Lauf angemeldet sind, können Sie Kollegen, Freunde und Bekannte als Favoriten markieren. Während des Laufs erfahren Sie so über Audio-Ansagen nicht nur Ihre eigenen Zeiten, sondern auch die Ihrer Favoriten. So kommt richtige Wettkampf-Stimmung auf und Sie können sich mit Ihren Favoriten messen.

Am Lauftag selbst starten Sie um 17 Uhr auf Ihrer selbst gewählten, oder wenn Sie Teilnehmer am Präsenzlauf sind, auf der Strecke in Mainz, Ihren Organspendelauf. In Hagen würde sich beispielsweise eine Strecke am Hengsteysee oder dem Rückstaubecken anbieten.

Sobald Sie Ihre Distanz absolviert haben, meldet Ihnen die App, dass Sie die Ziellinie überquert haben, nun erscheinen Sie auf der Organspendelauf Website in der Ergebnisliste und erhalten dort auch Ihre persönliche Urkunde. Herzlichen Glückwunsch!