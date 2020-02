Wenn am Donnerstag, 7. Mai, um 18 Uhr der 6. AOK-Firmenlauf startet, können die Hagener und Herdecker auf der rund fünf Kilometer langen Strecke am Hengsteysee Teamgeist beweisen.

„Wir wollen die Menschen aus der Region gemeinsam in Bewegung bringen - für mehr Fitness, Ausdauer und Teamgeist. Denn wenn Kollegen gemeinsam laufen, sorgt das für Spaß und ein gesundes Betriebsklima“, sagt Hermann-Josef Lemke Bochem, Teamleiter Prävention bei der AOK NORDWEST.

Das Interesse am Lauf mit der einzigartigen Seekulisse wird immer größer: Beim Start am 7. Mai werden rund 1.500 Läufer aus Hagen, Herdecke und Umgebung an die Startlinie gehen. Seit der Geburtsstunde des AOK-Firmenlaufs in Hagen/Herdecke im Jahr 2015 hat sich die Teilnehmerzahl fast verdreifacht.

Anmelden können sich die Teams ab sofort unter www.aok-firmenlauf-hagen.de. Anmeldeschluss ist am 4. Mai. Die Startgebühr beträgt 19,50 Euro. Frühbucher zahlen bis zum 29. Februar nur 17,50 Euro. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag möglich.