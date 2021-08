Von wegen Sommer, Sonne, Freibad: Wetter- und coronabedingt kam die Open-Air-Badesaison in diesem Jahr absolut nicht ins Rollen. Das Freibad am Bleichstein in Herdecke hat seine Pforten bereits geschlossen, das Familienbad Hengstey in Hagen folgt am 31. August.

Keine gute Sommersaison - viele Einschränkungen aufgehoben „Häufig hat uns leider das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht", zieht Jessica Rausch, Leiterin des Amts für Schule, Kultur und Sport in Herdecke, Bilanz nach einer schlechten Freibadsaison. Am Mittwoch war Schluss für dieses Jahr: Das Freibad am Bleichstein in Herdecke hat seine Pforten bereits geschlossen. Aufgrund des schlechten Wetters hat sich die Stadtverwaltung dazu entschieden, das ursprünglich für Ende August geplante Saisonende vorzuziehen. „Der Juni war der besucherstärkste Monat“, berichtet Jessica Rausch. „Einige Ausreißertage gab es im Juli und die Tage vom 11. August bis zum 15. August wurden von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen.“

Da sich der Start der Sanierungsarbeiten aufgrund des aufwändigen Vergabeverfahrens und Pandemie bedingter Verzögerungen bei Materiallieferungen noch etwas nach hinten verschiebt, öffnet das Sport- und Freizeitbad in Oberwengern (Wetter) vom 31. August bis zum 2. Oktober noch einmal kurzfristig seine Pforten für alle kleinen und großen Schwimmfreunde. Für den Eintritt gelten die sogenannten 3 G-Regeln. Zutritt haben also nur Personen, die entweder getestet, gesundet oder vollständig geimpft sind. Der entsprechende Nachweis (mit Lichtbildausweis) wird am Eingang kontrolliert. Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Im Hallenbad dürfen sich zeitgleich maximal 71 Personen aufhalten, in der Sauna maximal drei Personen. „Natürlich bedauern wir es, dass sich die Sanierungsarbeiten verzögern, aber das liegt leider nicht in unserer Hand. Das hat uns aber die Chance eröffnet, das Hallenbad für alle Schwimmbegeisterten noch einmal im September öffnen zu können“, so Bürgermeister Frank Hasenberg.

Auch in Hagen steuern die Freibäder dem Saisonende entgegen. Das Familienbad Hengstey schließt planmäßig am 31. August seine Pforten, während das Erlebnisbad Hestert bei gutem Wetter noch weiter besucht werden kann. Hagenbad informiert regelmäßig über die Internetseite www.hagenbad.de über die witterungsbedingte Öffnung der Freibäder.

Erleichterungen bei den Corona-Regeln

Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung wurden zum 20. August zahlreiche Auflagen in den Bädern aufgehoben. Im Westfalenbad Hagen etwa ist wieder eine bereichsübergreifende Nutzung möglich. Das heißt, Gäste im Premium-Saunabereich können wieder das Freizeit- und Sportbad besuchen und Gäste des Freizeit- und Solebades haben wieder Zugang zum Sportbad. Im Freizeitbad ist die maximale Besucherzahl auf 500 begrenzt, für alle anderen Bereiche entfällt eine Begrenzung.

Für alle Bäder ist gleichzeitig auch die Kontaktdatenerfassung entfallen; ein Nachweis über den jeweiligen Status „Geimpft“, „Genesen“ oder „Getestet“ ist allerdings weiterhin erforderlich. Die Nachweispflicht besteht nicht für Kinder unter sechs Jahren oder für Schüler. Schüler die im Rahmen der Schultestungen getestet sind, benötigen einen gültigen Schülerausweis mit Ausweisdokument.