„Phoenix macht Schule“ kooperiert seit Ende 2019 mit dem Stadtsportbund Hagen im Rahmen der „Maßnahmen, Aktivitäten und Projekte zur Förderung der Integration von jugendlichen Flüchtlingen in Sportvereinen“. So konnte Phoenix Hagen bereits an vielen Grundschulen Ballsport-AGs umsetzen und damit unter anderem die Integration von zugezogenen Jugendlichen über den Sport fördern.



Insbesondere in Hagener Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil, kommt das Angebot bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrern und Sozialarbeitern sehr gut an. Aktuell ist Phoenix Hagen im Sportunterricht sowie im Mittags- und Nachmittagsbereich von 12 Hagener Grundschulen mit über 30 AGs vertreten und es wird stets versucht, den Bogen in den außerschulischen Bereich und zu den Vereinen zu spannen, um geflüchteten Kindern die ganzheitliche Integration über den Sport zu ermöglichen. So kann die Sprachbarriere schneller überwunden werden und es entstehen neue Freundschaften. „Und vielleicht spielt ja in ein paar Jahren schon der erste geflüchtete Junge im Profi-Bereich von Phoenix Hagen“, blickt Michael Wasielewski in die Zukunft.