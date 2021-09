DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund trat am Mittwoch, 1. September, um 17.30 Uhr im Hagener Ischelandstadion zu einem Benefizspiel an. Rund 6.000 Zuschauer konnten das Spiel im Stadion verfolgen.

„Wir werden unseren Teil dazu beitragen, um den Betroffenen zu helfen und die Einnahmen dieses Benefizspiels den Opfern zukommen lassen“, sagte Borussia Dortmunds Vorsitzender der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke im Gespräch. Sämtliche Erlöse kommen den Opfern der Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli zugute.

Auch die Erlöse der TV-Übertragung gehen ebenfalls an die Flutopfer. Das Spiel wurde live auf Sky Sport News und auf dem neuen TV-Kanal von BILD sowie im Livestream bei BVB-TV by 1&1 übertragen.

Kurz vor Anpfiff des Benefizspiels präsentierten die Vorstandsmitglieder des BVB den Scheck: 295.000 EURO kamen zusammen. Diese ansehnliche Summe wird den Opfern eine hilfreiche Unterstützung sein.

Bundesliga gegen Amateurliga hieß es danach am späten Mittwoch Nachmittag im Ischelandstadion. Doch das wichtigere Ergebnis wurde schon vor Beginn des Spiels genannt.

Die beiden Hagener Vereine SpVg. Hagen 1911 und die Mannschaft des SV Hohenlimburg 1910 traten gegen die stark ersatzgeschwächte Bundesligamannschaft von Borussia Dortmund an.

In der 1. Halbzeit durfte die SpVg. Hagen 11 45Min. lang zeigen, was sie fußballerisch zu bieten hat. 0:4 stand es für den BVB zur Halbzeit.

In der 2. Halbzeit übernahm die Mannschaft von SV Hohenlimburg 10 das Feld. Beide Mannschaften aus der Amateurliga konnten sich in vielen Szenen gut präsentieren. Doch am Ende dominierte die Profimannschaft und schoss in der 2. Halbzeit weitere 8 Tore. Für die heimischen Spieler war es ein fußballerisches Ereignis, dass sie so schnell nicht vergessen werden.

Für den Einlass galt die „3G-Regel“:

Nachweis über eine vollständige Impfung

Nachweis über eine überstandene Corona Infektion (Bestätigungsschreiben)

Nachweis über einen negativen Corona Test (nicht älter als 24 Stunden)

dazu die Maskenpflicht für alle Zuschauer.