Große Freude beim Freundeskreis Schloss-Spiele Hohenlimburg: Die 66. Schloss-Spiele werden vom 14. bis 30. August im Schlosshof auf Schloss Hohenlimburg präsentiert, natürlich unter Beachtung aller Schutzmaßnahmen für das Publikum.



„ZusammenHalten“ lautet das Motto der Hohenlimburger Schloss-Spiele der Spielzeit 2020. Wer hätte im Januar gedacht, dass das Motto der Hohenlimburger Schloss-Spiele zu einem weltweiten Motto wird. Dario Weberg als künstlerischer Leiter der Schloss-Spiele hat dazu ein abwechslungsreiches mit Witz und Top Acts gespicktes Programm kreiert. Beste Unterhaltung im einzigartigen Ambiente des Hohenlimburger Schlosshofes steht dabei absolut im Vordergrund. „Aufgrund der Corona-Pandemie ist uns allen bewusst geworden, wie arm die Welt ohne soziale Kontakte und ohne Kultur ist. Genau aus diesem Grund freuen wir uns, unser Publikum bei den Hohenlimburger Schloss-Spielen begrüßen zu dürfen“, freut sich der Vorsitzende Carsten Kunz. „Kunst ist nicht systemrelevant, aber lebensrelevant!“

Gaststar im Ensemble ist Claude-Oliver Rudolph



Ein Kultur-Highlight jagt das nächste bei den 66. Schlossspielen, die im idyllischen Schlosshof der trutzigen Hohenlimburger Festung über die Bühne gehen. Die Spiele starten mit dem am Freitag, 14. August, um 20 Uhr mit der Open Air Filmnacht James Bond 007 – „Die Welt ist nicht genug“. Die Auswahl des Films ist kein Zufall. Die Rolle des Colonel Akakievich im Film spielt Claude-Oliver Rudolph, der mit Unterstützung von Bernhard Steinkühler (Initiator des Hagener Filmfestivals „Eat my shots“) für die Hauptrolle des eigens für die Spiele inszenierten Schauspiel gewonnen werden konnte. Vor Filmbeginn steht Claude-Oliver Rudolph für ein Interview mit dem Festspielleiter der Schloss-Spiele Dario Weberg zu Verfügung, um launige Fragen zu den Filmaufnahmen des James Bond-Klassikers zu beantworten. Auch ein „Special-Foto-Posting“ mit Kinobesuchern ist geplant.

Am Samstag, 15. August, folgt dann Theaterunterhaltung pur: Die Premiere der Komödie „Ein seltsames Paar“ mit Claude-Oliver Rudolph und dem beliebten Schloss-Spiel-Ensemble. Das von Indra Janorschke und Dario Weberg unter dem Motto „ZusammenHalten“ inszenierte Stück bietet den Zündstoff für eine der scharfsinnigsten Komödien mit brillantem Wortwitz und großer Liebe zum Detail. „Die Proben sind bereits durchgeplant“, weiß Dario Weberg zu berichten, der sich in diesem Jahr auf die Schloss-Spiele besonders freut: „Wir stehen bereits in einem vielversprechenden und regen Austausch mit Claude-Oliver Rudolph, der in Kürze zu den Proben anreist.“

Alle Termine „Ein seltsames Paar“ mit dem Schloss-Spiel-Ensemble und Claude-Oliver Rudolph auf einen Blick:15. August (20 Uhr), 16. August (18 Uhr), 21. August (20 Uhr), 23. August (18 Uhr), 27. August (20 Uhr), 29. August (20 Uhr). Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18, an der Abendkasse 22 Euro.

Weiteres Schloss-Spiele-Programm



Der zur festen Einrichtung der Schloss-Spiele gehörende Ökumenische Gottesdienst findet am 16. August, um 11 Uhr statt. Pfarrerin Dr. Tabea Esch und Pfarrer Jacek Kantor gestalten den gemeinsamen Gottesdienst auf Schloss Hohenlimburg, zu der Jung und Alt zu einer gemeinsamen Stunde der Besinnlichkeit im Schlosshof eingeladen sind. Im Rahmenprogramm wirkt das beliebte Hohenlimburger Akkordeon-Orchester unter der Leitung von Jürgen Lollert mit. Speisen und Getränke werden serviert. Busse werden eingesetzt und Freikarten über die Kirchengemeinden vergeben.

Am Montag, 17. August, 20 Uhr, gibt das Gastspiel der „bühne im hammer“ mit dem Theaterstück „Bürgerwehr“ von Alan Ayckborn ein scharfsichtiges und witziges Porträt einer paranoid gewordenen Mittelschicht.

Fritz Eckenga „Am Ende der Ahnenstange“ wird das Publikum mit Kabarett vom Feinsten am Dienstag, 18. August, 20 Uhr, unterhalten. „Seine Beobachtungen sind pointiert, unschlagbar lustig und bodenlos sarkastisch“ sagt man.

Die Schloss-Spiele-Besucher können sich am Mittwoch, 19. August, um 20 Uhr, auf "It's all Pink" freuen. Sängerin Vanessa Henning wird mit ihrer Original "P!nk Tribute Show" begeistern.

Am Donnerstag, 20. August, wird eine hochunterhaltsame Revue von und mit Dario Weberg und Karolin Kersting geboten: Leben und Songs der Country Ikone Johnny Cash mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Frau June Carter. Erinnert wird an das einzigartige Künstlerpaar mit kurzen biografischen Szenen und Notizen, eingebettet in ihre bekanntesten Songs.

The Ceili Family bringt am Samstag, 22. August, um 20 Uhr das irische Lebensgefühl hautnah in den Schlosshof. Es wird eine „heiße“ Nacht mit Klassikern aus Irland und anderen Folk-Hochburgen. Die Ceili Family spielt ohnehin jedes Konzert, als wäre es das letzte! Bewahrt sich den Spaß an jedem einzelnen Konzert schon seit langem mit eigenen Stücken.

Die französische Komödie "Der Vorname" von Matthieu Delaporte & Alexandre de La Pattelière steht am Dienstag, 25. August, als Gastspiel-Premiere bei den Schlossspielen auf dem Programm. Das Theater Pfiffikus besticht durch Wortwitz und treffsichere Dialoge, die atemlos eine Handlung voran treibt, die bei aller Komik auch einen kritischen Blick in die Abgründe der Figuren erlaubt.

Auf besonderes Kabarett mit dem Kölner Urgestein Jürgen Becker können sich die Schloss-Spiel-Besucher am Mittwoch, 26. August, um 20 Uhr freuen: Die Ursache liegt in der Zukunft. Sein Humor lüftet durch, hält das Zeitfenster auf Kipp und macht den Chancen Avancen. Man geht nach Hause und denkt: Da geht noch was!

Am Freitag, 28. August, um 20 Uhr, gibt es eine Besonderheit auf der Bühne: „Weil jeder Tag besonders ist.“ Motivations-Entertainer Biyon Kattilathu, der über 40 Millionen Aufrufe im Social Media Bereich verzeichnet, wird das Publikum mit einer Hommage an das Leben in den Bann ziehen. Mit einer wunderbaren Mischung aus Leichtigkeit und Tiefgang geleitet Biyon die Zuschauer durch die Veranstaltung und zeigt, wie viel Spaß der Alltag und das Leben bereithalten.

Zum Abschluss der Spielzeit am Sonntag, 30. August, um 11 Uhr gibt es bei dem Jazz-Konzert einen musikalischen Leckerbissen. Die "South West Old Time All Stars" werden “den New Orleans Jazz zum Funkeln bringen“, so die Kritiker.

Die Vorbereitungen für die Schloss-Spiele laufen schon auf Hochtouren.

Der Freundeskreis Schloss-Spiele weist darauf hin, dass die Veranstaltungen unter Beachtung des aktuellen für den Verein genehmigten Hygiene- und Infektionsschutzkonzept durchgeführt werden. Die Sitzplätze und die Zugänge für das Publikum werden so eingerichtet, dass mindestens ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Speisen und Getränke werden serviert. Tickets Einlass und Bewirtung ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Veranstaltungen. Karten sind erhältlich in der Hohenlimburger Buchhandlung, Freiheitstraße 36, und bei Lotto Marx, Möllerstraße 17.

Telefonische Kartenreservierung unter Tel. 02331-6958845 oder unter der Pro Ticket-Hotline 0231-9172290 sowie im Internet unter www.proticket.de/schlossspiele.de/tickets.