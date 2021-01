ProA-Ligist Phoenix Hagen verstärkt sich mit einem Big Man: Der 23-jährigeDemajeo Wiggins unterzeichnete mit Phoenix-Geschäftsführer Patrick Seidel einen zunächst auf vier

Wochen befristeten Vertrag, der aber eine Verlängerungsoption erhält. Wiggins soll insbesondere

den Ausfall des langzeitverletzten Javon Baumann kompensieren, der vor einer Woche nach einer

Stirnhöhlenentzündung operiert werden musste.

Die Feuervögel hatten sich in den vergangenen Wochen verstärkt auf dem Spielermarkt umgeschaut,um die personellen Engpässe aufgrund des Ausfalls von Javon Baumann, aber auch infolge immer

noch eingeschränkter Fitness nach langen Quarantänepausen auszugleichen. Nachdem sich die

Hoffnung auf Verpflichtung eines deutschen Spielers zerschlagen hatte, schaute sich das

Management auf dem US-Markt um – und stieß auf einen bekannten Namen.

„Wir standen bereits im Jahr 2019 in Gesprächen mit Demajeo, der damals unser Wunschspieler war.Er wollte dann aber zunächst in der G-League hineinschnuppern. Jetzt freue ich mich umso mehr, mit

ihm zusammenarbeiten zu können“, so Phoenix-Headcoach Chris Harris. „Jeder hat zuletzt gesehen,

dass wir Bedarf an einem Innenspieler hatten, der nicht nur beim Rebound präsent ist, sondern auch

in der Defensive helfen kann und in der Offensive Präsenz zeigt. All das erhoffen wir uns von

Demajeo.“

Demajeo Wiggins stammt aus Toledo, Ohio, und stand in den Jahren 2015 bis 2019 für die Bowling

Green Falcons in der NCAA auf dem Parkett. Er erzielte in seinem letzten Jahr dort durchschnittlich

10,2 Punkte für sein Team und holte starke 10,7 Rebounds. Nach seiner NCAA-Laufbahn spielte der

Big Man in der Saison 2019/20 für Greensboro Swarm, dem Farmteam der Charlotte Hornets, in der

G-League, wo er als Nachwuchsspieler durchschnittlich für 7:20 Minuten auf dem Feld stand (2,8

Rebounds, 2,7 Punkte). Jetzt will er in Deutschland zeigen, was in ihm steckt.

„Wir hatten sehr gute Gespräche und ich hoffe, dass Demajeo jetzt möglichst schnell für uns

auflaufen kann“, so Chris Harris. Ob der Neuzugang, der nun die Koffer packt und aus den USA

anreist, bereits am kommenden Mittwoch im Heimspiel gegen Ehingen auf dem Parkett stehen kann,ist noch unklar.