Zwei Monate vor Beginn der Hallenfaustball-Endrunde der Herren um die deutsche Hallenfaustball-Meisterschaft 2022 in der Hagener Krollmann-Arena, läuft der Kartenvorverkauf des Ausrichters TSV Hagen 1860 im Internet gut an.

Der Erwerb von Karten für dieses Sportevent am 12+13. März 2022 in der Hagener Krollmann-Arena, unterstützt zudem die Faustballabteilung des Ausrichters TSV Hagen 1860.



Ablauf:

Sa. 12.03.2022

11:00 Uhr Eröffnung und Beginn Vorrundenspiele (bis ca. 19:00 Uhr)

20:00 Uhr DM-Party

So. 13.03.2022

10:00 Uhr Halbfinals

13:00 Uhr Spiel um Platz 3

14:30 Uhr Finale / anschließend Siegerehrung

Karten im Vorverkauf unter:

Deutsche Hallenfaustball Meisterschaft 2022, Krollmann-Arena Hagen