TSV Hagen 1860 – ASC Dortmund 29:17 (0:6/10:3/8:4/11:4)

Am Montagabend lud die neuformierte U14w vom TSV Hagen die Gäste vom ASC Dortmund zum Testspiel in der heimischen Sporthalle Altenhagen. Die Gastgeber mussten auf Sue verzichten, die zurzeit in Quarantäne sitzt.

Die 60erinnen starteten eigentlich ganz gut in die Begegnung. Man zeigte gute Possessions und konnte gute Abschlüsse daraus erspielen, doch genau daran haperte es. Abschlussschwäche vom feinsten. Der Korb war wie vernagelt. Nichts fand den Weg in den orangenen Ring. Wohlgemerkt auf beiden Seiten. Denn auch die Gäste bekamen kaum Bälle in den Korb. Die Gastgeber verteidigten allerdings auch gut. Man dachte beide Teams hätten sich in der Sportart getäuscht.

0:6 aus Sicht der Hausdamen nach den ersten 10 Minuten. Niemand hatte verstanden was auf dem Feld gerade passiert war.

Der Knoten löste sich endlich. Mit dem 17.!!! Wurf auf den Korb kamen auch die Gastgeber auf die Anzeige. Der Bann war gebrochen. Doch leichter wurde das Handgelenk dennoch nicht. Wirklich erst mit der Schlussirene gingen die 60erinnen endlich hochverdient in Führung. Sage und schreibe 10:9 zur Halbzeit!!!!!!!!! Im letzten Spiel gegen einen Favoriten auf die Westdeutsche Meisterschaft hatte man zur Halbzeit mehr als doppelt so viele Punkte erzielt.

Aber irgendwie hatte man einen kleinen Disput mit den Körben in Altenhagen, denn es änderte sich nicht. Die Defense stand weiterhin absolut bombenfest, doch vorne gelang einfach gar nichts. Vielleicht dem hektischen und unorganisiertem Spiel geschuldet, da im Training wirklich nur der Setup Angriff bisher trainiert wurde. Aber durch die gute Verteidigung konnte man immerhin mit 18:13 in Führung gehen.

Doch wie gesagt weiterhin kein Flow in der Offense. Es sollte einfach nicht sein. Vielleicht wollte man auch einfach zu viel aufeinal machen. Man weiß es nicht. Am Ende steht letztlich ein ungefährdeter 29:17 Sieg auf der Anzeige.

Am Mittwoch steht bereits das nächste Spiel auf dem Programm. Der Kooperationspartner VFL AstroStars Bochum kommt in den Öwen Witt Dome.

Teamstatistiken: (7 Assists, 15 Offensiv Rebounds, 25 Defensiv Rebounds, 20 Steals, 1 Block, 27,9% Feldwurfquote, 20% Freiwurfquote).

Für den TSV spielten:

Lilly (0 Punkte, 1 Assist, 3 Rebounds, 0 Steals, 0 Blocks, 0/1 2er, 0/0 FW); Josefine (0, 1, 2, 3, 0, 0/3, 0/2); Lina (1, 1, 3, 1, 0 0/7, 1/2-50%); Lore (6, 1, 5, 6, 0, 3/6-50%, 0/3); Mina (2, 0, 2, 1, 0, 1/2-50%, 0/0); Juliane (2, 0, 1, 0, 0, 1/2-50%, 0/0); Anna (0, 0, 0, 0, 0, 0/1, 0/0); Anisa (2, 3, 6, 0, 0, 0/1, 2/2-100%); Katharina (8, 0, 9, 6, 1, 4/12-33,3%, 0/14); Mathilda (0, 0, 4, 1, 0, 0/0, 0/0); Julia (2, 0, 5, 1, 0, 1/5-20%, 0/0); Gizem (6, 0, 0, 1, 0, 2/3-66,7%, 2/2-100%)