Nach Jahren der Zugehörigkeit in der höchsten Faustball-Bundesliga Nord, absolvierten die Mannschaften im Faustball vom TSV Hagen 1860 ihre Heimpartien bisher auf dem Rasenplatz des TuS Halden-Herbeck in HA-Halden.

In der kommenden Bundesliga-Saison ab Frühjahr 2021, tragen die Faustball-Herren vom TSV Hagen 1860 ihre Feld Bundesliga Heimspiele in der neuen "Faustball-Arena" auf ihrem Vereinsgelände Hoheleye aus.

Bestärkt durch große sportliche Erfolge in der 1. Feld-Faustball-Bundesliga Nord sowie dem diesjährigen deutschen Meister Titel der M45-Mannschaft um Mannschaftsführer Dirk Schachtsiek, wurde das Projekt "Faustball-Arena-Hoheleye" vor kurzem in Angriff genommen. Der Naturrasen auf rund 1.000qm wurde in dieser Woche durch eine Spezial Firma gelegt.

Bilder und Videoaufnahmen von den bereits erfolgten Arbeiten des Projekts "Faustball Arena Hoheleye" sowie Erläuterungen durch den 1. Vorsitzenden des TSV Hagen 1860, Atila Tasli und Abteilungsleiter Faustball, Dirk Schachtsiek im beigefügten Video-Trailer.